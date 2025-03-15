9.8 مليارات درهم سيولة أسبوعية لأسهم الإمارات

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع ناهزت 9.8 مليارات درهم، موزعة بواقع 6.4 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.4 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على أكثر من 3 مليارات سهم، عبر تنفيذ نحو 202.5 ألف صفقة.

واستحوذت 3 أسهم وهي «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«دبي الإسلامي» على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي في أسبوع، بسيولة ناهزت 1.75 مليار درهم، تعادل 51.3 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 3.4 مليارات درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5140.61 نقطة، منخفضاً بـ1.57 % في 5 جلسات.

وفي أسبوع، تصدر سهم «الوطنية للتأمينات العامة» ارتفاعات سوق دبي بـ14.8 %، وارتفعت أسهم تيكوم 8 %، ودبي للاستثمار 6.7 %، والاتحاد العقارية 3.98 %، والخليج للملاحة 3.84 %، وأرامكس 3.6 %، وتعاونية الاتحاد 3.45 %.

في المقابل، تراجعت أسهم الوطنية الدولية القابضة 24.23 %، والإمارات للاستثمار 9.96 %، والصناعات الوطنية القابضة 7.4 %، ودبي التجاري 6 %، وطلبات 5.9 %.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 55.1 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.59 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.53 مليار درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.06 مليار درهم في أسبوع، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 673.8 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 435.4 مليون درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5140 نقطة، متراجعاً بـ0.85 %، في حين أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9418.67 نقطة مرتفعاً 0.08 % في جلسة أمس.

وخلال الجلسة، شهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة «الاتحاد العقارية» بقيمة 55 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 100 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 0.550 درهم للسهم.