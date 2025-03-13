حرب الرسوم الجمركية تضغط على الأسهم الأمريكية والأوروبية

فتحت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية الرئيسية على انخفاض الخميس، بعد أن صعّد الرئيس دونالد ترامب من لهجته بشأن الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي، في حين شعر المتعاملون ببعض الارتياح بعد بيانات عن تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 70.9 نقطة بما يعادل 0.17 % إلى 41280.05 نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 4.9 نقاط أو 0.09 % إلى 5594.45 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 49.9 نقطة أو 0.28 % إلى 17598.565 نقطة.

وتراجع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة المقدمة خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس الجاري خلافاً للتوقعات، ما يشير إلى استمرار زخم سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية انخفاض عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار ألفي طلب إلى 220 ألفاً خلال الأسبوع الماضي يقارن ذلك بتوقعات زيادته إلى 222 ألف طلب في تقديرات «وول ستريت جورنال»، من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع بمقدار ألف طلب.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع متوسط عدد الطلبات في الأسابيع الأربعة الماضية (وهو معيار أكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 1.5 ألف طلب إلى 226 ألفاً. وانخفض عدد الطلبات المقدمة بواسطة العمالة الفيدرالية في قطاعات مدنية بمقدار 54 طلباً إلى 1.58 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في الأول من مارس، مقابل زيادة الطلبات الأولية للعسكريين المسرحين من الخدمة 52 طلباً إلى 364 طلباً. يعني ذلك هدوء زخم عمليات تسريح العاملين في الهيئات الحكومية التي تقودها «وزارة الكفاءة» بقيادة الملياردير «إيلون ماسك» خلال فترة رصد البيانات.

وأغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على منتجات جديدة من الاتحاد الأوروبي، ما قد يؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية العالمية.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.2 % بعد صعوده الأربعاء.

قال إبيك أوزكارديسكايا، المحلل الكبير في بنك سويسكوت: «أصبح الوضع محموماً للغاية الآن، فالرسوم الجمركية تُفرض وتُلغى، ولا أحد يعلم إلى أي مدى قد يصل الأمر».

وتابع: «سواء تم تطبيقها فعلياً أم كانت مجرد أساليب تفاوضية، فإنها ترفع توقعات التضخم، وهذا ما يثير ذعر الأسواق».

وهبط المؤشر الفرعي لقطاع السيارات ومكوناتها 1.7 % وانخفض سهم ستيلانتس لصناعة المركبات وفاليو المُوردة لقطع الغيار 2.3 % و6.4 % على الترتيب.

لكن المؤشر الفرعي لقطاع الاتصالات ارتفع 1.4 %، بينما صعد مؤشر الرعاية الصحية 0.5 % مدعوما بارتفاع سهم نوفو نورديسك 3.4 %.

وهدد ترامب الأربعاء بتصعيد حرب تجارية عالمية بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد ساعات من إعلان الاتحاد فرض رسوم مضادة.

وأدت الفوضى المحيطة بتطبيق الرسوم التجارية الأمريكية إلى تقلبات حادة في الأسواق العالمية، إذ يخشى المحللون أن تؤثر حالة عدم اليقين سلبا على النمو الاقتصادي.