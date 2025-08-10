الأسواق العالمية تصعد وتتجاهل أثر أحدث رسوم ترامب الجمركية

4 % خسائر العقود الآجلة لخام برنت والخام الأمريكي وسط تضرر التوقعات الاقتصادية تحت وطأة الرسوم

أظهرت أسواق الأسهم العالمية، خلال الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس الجاري، قدرتها على تجاهل أثر أحدث جولة من رسوم ترامب الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ أخيراً، لتسجل المؤشرات الرئيسية مكاسب أسبوعية جماعية.

وفي حين واصلت البورصات الكبرى مسار الصعود مدفوعة بزخم نتائج الأعمال وتفاؤل المستثمرين، تعرضت أسواق النفط لضغوط قوية تحت وطأة المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، بينما وجد الذهب في حالة عدم اليقين ملاذاً آمناً يرفع أسعاره إلى مستويات قياسية مؤقتة.

في الولايات المتحدة، تجاهلت وول ستريت تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة، ليسجل مؤشر ناسداك مستوى قياسياً جديداً مدفوعاً بارتفاعات قوية لأسهم التكنولوجيا وعلى رأسها «أبل» التي أعلنت عن استثمارات ضخمة في الداخل.

وأوروبا من جانبها حققت أكبر مكاسب أسبوعية في نحو ثلاثة أشهر، مدعومة بنتائج أعمال إيجابية وتلميحات عن مساعٍ أمريكية روسية لوقف الحرب في أوكرانيا، فيما واصل مؤشر نيكاي الياباني مكاسبه فوق مستوى الـ 40 ألف نقطة، بدعم من اتفاقات تجارية مع واشنطن.

على الجانب الآخر، سجلت أسعار النفط خسائر أسبوعية ملحوظة، وبعد إعلان تحالف «أوبك+» زيادة الإنتاج، وكذلك مع تصاعد التهديدات الأمريكية بفرض رسوم على كبار مستوردي الخام الروسي، في حين ارتفعت أسعار الذهب بنحو 1 % مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط الغموض الذي يكتنف السياسات التجارية العالمية.

وول ستريت تتجاهل تأثير الرسوم

وفي وول ستريت، أدار المتعاملون ظهورهم لتداعيات رسوم ترامب الجمركية، متجاهلين أحدث جولة من التعريفات التي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الماضي، لتسجل المؤشرات الرئيسية مكاسب أسبوعية جماعية.

شهد مؤشر ناسداك المركب تسجيل مستوى قياسي هذا الأسبوع عندما أنهى التعاملات عند النقطة 21,450.02 مقابل 20,650.13 نقطة الأسبوع الماضي، وبارتفاع 3.9 % تقريباً.

كما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعاً نسبته 2.43 % عندما أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 6,389.45 نقطة، مقابل 6,238.01 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

وارتفع داو جونز الصناعي بنحو 1.35 % منهياً التعاملات عند النقطة 44,175.61 مقارنة مع 43,588.5 بنهاية الأسبوع الماضي.

وخلال الأسبوع، حصلت أسهم «أبل» على دفعة قوية بعد إعلان الشركة عن خطط لاستثمار نحو 600 مليار دولار على مدار 4 سنوات في الولايات المتحدة، ضمن محاولاتها لاسترضاء الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلن خلال الأسبوع عن اتجاهه لفرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على أشباه الموصلات مستثنياً الشركات التي تُصنّع منتجاتها في الولايات المتحدة.

وتبعاً لذلك، ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 13 % خلال الأسبوع، لتقود مؤشر ناسداك لتسجيل مستويات قياسية جديدة خلال جلسة تعاملات الجمعة.

أما بالنسبة لأبرز الأسهم الأخرى في «وول ستريت» هذا الأسبوع، فقد سجلت إنفيديا ارتفاعاً بأكثر من 5 %، كما ارتفعت أسهم تسلا بقرابة الـ 9 %، وسجلت أسهم أمازون مكاسب أسبوعية بأكثر من 3.5 %، وارتفعت أسهم ميتا بـ 2.5 % تقريباً.

الأسهم الأوروبية تحلّق

كما سجّلت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية ارتفاعات جماعية عن الأسبوع المنتهي في الثامن من أغسطس، لا سيما مع تواتر تقارير في نهاية الأسبوع عن خطة أمريكية روسية لوقف الحرب في أوكرانيا.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بأكثر من 2 % خلال الأسبوع، منهياً التعاملات عند مستوى 547.40 نقطة، مقارنة مع إغلاق الأسبوع السابق عند 536.20 نقطة.

وقد سجل بذلك المؤشر الأوروبي أكبر مكاسب أسبوعية في 12 أسبوعاً تقريباً، بدعم من الأداء القوي لقطاع البنوك، الذي سجل أفضل أداء قطاعي منذ بداية العام بمكاسب 56.8 %.

وتشهد الأسهم الأوروبية إقبالاً من المستثمرين، في ظل حالة عدم اليقين التي تعتري السوق الأمريكية جراء الرسوم الجمركية الأمريكية.

كما تستفيد الأسهم الأوروبية في الوقت نفسه من موسم نتائج الأعمال الإيجابي.

وبحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، فإن من بين 198 شركة مدرجة ضمن مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، أعلنت عن نتائج أعمالها حتى منتصف الأسبوع، تجاوزت 53 % منها توقعات المحللين.

وفي أكبر اقتصاد أوروبي، ارتفع مؤشر داكس الألماني على نحوٍ أوسع بنسبة تتجاوز الـ 3 % هذا الأسبوع، مغلقاً عند 24,193.34 نقطة، مقارنة مع 23,471.81 نقطة في الأسبوع المنتهي بأول أغسطس.

كذلك ارتفع مؤشر كاك الفرنسي بأكثر من 2.5 % خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 7,743.00 نقطة، مقابل 7,546.16 نقطة الأسبوع الماضي.

وفي الأسبوع الذي شهد قرار بنك إنجلترا خفض الفائدة إلى أدنى مستوى منذ عامين ونصف بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4 %، سجل مؤشر فوتسي البريطاني مكاسب أسبوعية على نحوٍ أضعف بنسبة 0.3 % عندما أنهى التعاملات عند 9,095.73 نقطة، مقابل 9,068.58 نقطة الأسبوع الماضي.

مكاسب أسبوعية في اليابان

وفي طوكيو، لا يزال مؤشر نيكاي الياباني يحلق فوق مستويات الـ 40 ألف نقطة، منهياً تعاملات هذا الأسبوع عند النقطة 41,820.48، مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند 40,799.60 نقطة، وبارتفاع 2.5 %.

استفادت الأسهم اليابانية من موسم نتائج أعمال إيجابي بالنسبة للشركات، فضلاً عن الإعلان عن التوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص آلية تطبيق الرسوم المتبادلة، إضافة إلى خفض الرسوم على السيارات اليابانية، بحسب ما كشفه كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين ريوسي أكازاوا.

النفط.. خسائر تحت وطأة الرسوم

وفي سوق النفط، سجلت العقود الآجلة لخام برنت والخام الأمريكي، خسائر بأكثر من 4 % هذا الأسبوع، وسط تضرر التوقعات الاقتصادية تحت وطأة رسوم ترامب الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ أخيراً، وترقب الأسواق لاجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

سجلت العقود الآجلة لخام برنت خسائر أسبوعية بنسبة 2.42 % مسجلة عند تسوية يوم الجمعة 8 أغسطس 66.59 دولاراً للبرميل، مقابل 69.67 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي.

كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي خسائر أسبوعية بنسبة 5.12 %، منهية التعاملات عند 63.88 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 67.33 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي.

واتفقت ثماني دول في أوبك+ الأحد الماضي، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يومياً في سبتمبر.

ومن بين أبرز التطورات التي راقبتها السوق خلال الأسبوع أيضاً، تهديدات الرئيس ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الهند؛ إذا استمرت في شراء النفط الروسي، وهو ما يشكل مزيداً من الضغط على موسكو. كما أن الرئيس الأمريكي قال أيضاً إن الصين (التي تعد أكبر مشتر للنفط الروسي الخام) قد تتعرض لرسوم جمركية مماثلة لتلك التي فرضت على الواردات الهندية والتي بلغت 50 %.

الذهب يلمع

على الجانب الآخر، سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 1 %، بعد أن اخترقت مستوى قياسياً خلال جلسة تعاملات نهاية الأسبوع، الجمعة، في ظل الغموض الذي يعتري الرسوم الجمركية على سبائك الذهب، وقبل أن تتراجع عن ذلك المستوى بعد ورود أنباء بشأن توضيحات من البيت الأبيض حول هذه القضية.

استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3454.1 دولاراً للأونصة. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3396.8 دولاراً للأونصة.