«العقارات» و«الصناعة» ترفع سوق دبي بمكاسب 1.6 مليار درهم

عاود سوق دبي المالي ارتفاعه في تداولات أمس، جلسة منتصف الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق بـ 0.69 %، أو ما يعادل 35.3 نقطة، وهو أعلى وتيرة ارتفاع يومي في شهر، مسجلاً 5157.12 نقطة، ليربح السوق ما يناهز 1.6 مليار درهم، بدعم أداء قطاعي العقارات والصناعة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 901.9 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس، إلى 903.5 مليارات درهم بنهاية جلسة أمس. وقاد سهم «الوطنية للتأمينات العامة» ارتفاعات 28 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 9.4 %، في حين استحوذ سهما «إعمار» على أكثر من نصف سيولة السوق بنحو 301.1 مليون درهم، تعادل 45.2 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 665.5 مليون درهم، ليغلق «إعمار العقارية» عند 13.25 درهماً، مرتفعاً 2.3 %، وأقفل «إعمار للتطوير» مستقراً عند 12.3 درهماً.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم الاتحاد العقارية 9.25 %، والرمز كوربوريشن 4.96 %، والاستشارات المالية الدولية 4.8 %، وتاكسي دبي 3.8 %، ودبي الإسلامي 3.13 %.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 3.5 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 310.3 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 306.8 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

كما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.42 %، إلى مستوى 9415.75 نقطة، ليربح السوق نحو 20 مليار درهم في جلسة أمس. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 327.5 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 200.8 مليون درهم، ثم «بروج» بسيولة 144.97 مليون درهم. وفي سوق أبوظبي، ارتفعت أسهم «أم القيوين للاستثمارات» 14.4 %، و«البنك العربي المتحد» 10.15 %، و«فينكس كروب» 8.5 %، و«سوداتل للاتصالات» 7.9 %، و«الدار العقارية» 5.3 %.

مكاسب وسيولة

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 21.6 مليار درهم في جلسة أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والصناعة والمالية. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.774 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس، إلى 3.795 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.892 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و903.5 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 2.1 مليار درهم، موزعة بواقع 1.44 مليار درهم في سوق أبوظبي، و665.5 مليون درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 537.5 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 41.8 ألف صفقة.

أسواق عربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجع «تاسي» السعودي 0.11 %، وقطر 0.44 %، ومسقط 0.94 %، فيما ارتفعت بورصة الكويت 0.120 %، والبحرين 0.22 %، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.37 %.

وتراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.11 %، ليغلق عند 11705 نقاط، وبتداولات بلغت نحو 5.4 مليارات ريال.

وانخفض سهم أكوا باور بنسبة 3 %، عند 331.20 ريالاً، وهبط سهم مجموعة صافولا بنسبة 4 %، عند 31.35 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 3.2 ملايين سهم، عقب تحقيق الشركة صافي أرباح للربع الرابع 2024 أقل من توقعات السوق.

وأنهت أسهم المجموعة السعودية، وبوبا العربية، والمملكة القابضة، ورسن، ومعادن، وباتك، والأبحاث والإعلام، تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت بين 2 و4 %، في المقابل، ارتفع سهم مصرف الراجحي، بأقل من 1 % عند 100.60 ريال. وصعد سهم ذيب بنسبة 4 % عند 72.80 ريالاً، وارتفع سهم سليمان الحبيب بنسبة 2 %، عند 267.60 ريالاً.

مصر

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وبلغت قيمة التداول 3.9 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 0.37 %، ليغلق عند مستوى 31049 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.46 %، ليغلق عند مستوى 38804 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.36 %، ليغلق عند مستوى 13658 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.82 %، ليغلق عند مستوى 8737 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.91 %، ليغلق عند مستوى 12115 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.17 %، ليغلق عند مستوى 3342 نقطة.