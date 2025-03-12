3 مليارات درهم سيولة الأسهم المحلية

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 3 مليارات درهم، موزعة بواقع 1.7 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.25 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 841.2 مليون سهم، عبر تنفيذ 65.9 ألف صفقة.

واستحوذت 3 أسهم في سوق دبي المالي، وهي «إعمار العقارية، وإعمار للتطوير، ودبي الإسلامي»، على أكثر من نصف سيولة السوق، بسيولة ناهزت 681.2 مليون درهم، تعادل 54.5 % من سيولة سوق دبي الإجمالية البالغة 1.25 مليار درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5120 نقطة، ليغلق السوق عند 5121.84 نقطة، منخفضاً بـ 0.28 %.

وتصدر سهم «أجيليتي للمخازن» ارتفاعات 15 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 5.12 %، وصعدت أسهم «الوطنية للتأمينات العامة» 4 %، و«أرامكس» 3.6 %، و«سالك» 3.54 %، و«إعمار للتطوير» 1.2 %، و«ديوا» 0.40 %.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 65.97 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 585.2 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 519.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9376.49 نقطة، متراجعاً 0.17 % أمس.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 233.6 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية»، جاذباً 149.2 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 143.6 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم «أبوظبي للموانئ» 7.27 %، و«ألفا داتا»، الذي ارتفع 6.7 % في أول يوم تداوله بالسوق، و«ملتيبلاي» 4.9 %، و«أيبيكس للاستثمار» 3.96 %.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجع «تاسي» السعودي 0.24 %، والكويت 0.92 %، وقطر 0.45 %، ومسقط 0.02 %، والبحرين 0.46 %، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.65 %.

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.24 %، ليغلق عند 11718 نقطة، وبتداولات بلغت 7.7 مليارات ريال.

وانخفضت أسهم مصرف الراجحي بنسبة 2 %، والأهلي السعودي، وبنك الرياض، والإنماء، والأول، والمراعي، والأبحاث والإعلام بنسب تراوحت بين 1 و3 %.

وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة أمس، إذ تراجع المؤشر الرئيس بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي آي بي)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ومصرف أبوظبي الإسلامي-مصر، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70، وإيجي إكس 100، وبلغت قيمة التداول 3.2 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.280 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 0.65 %، ليغلق عند مستوى 30935 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» 0.61 %، ليغلق عند 38624 نقطة.