«وول ستريت» ترتفع بدعم آمال خفض الفائدة

ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس، بدفعة من أنباء عن اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سيشغل منصباً شاغراً في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، ما عزز توقعات بتبني البنك لسياسات أكثر ميلاً للتيسير النقدي ومع تقييم المستثمرين تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ على النمو الأمريكي.

وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.3% أو 132 نقطة إلى 44100 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 0.3% إلى 6360 نقطة، وناسداك 0.35% إلى 21310 نقاط. وانخفض سهم «بينترست» 13% إلى 34.19 دولاراً على خلفية إعلان منصة مشاركة الصور نتائج مالية للربع الثاني جاءت أضعف من التوقعات.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية، مع متابعة المستثمرين تصريحات مسؤولي الفيدرالي بحثاً عن إشارات حول مستقبل السياسة النقدية. وصعد العائد على سندات الخزانة لأجل عامين 1.6 نقطة أساس إلى 3.752% أثناء التعاملات، وزاد العائد على السندات العشرية، نقطتي أساس إلى 4.265%، وارتفع العائد على نظيرتها لأجل 30 عاماً بمقدار 3.1 نقاط إلى 4.845%.

وأعلن الرئيس الأمريكي، الخميس، أنه سيرشح ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، لشغل مقعد شاغر بمجلس محافظي الفيدرالي، خلفًا لـ أدريانا كوجلر التي استقالت الأسبوع الماضي.