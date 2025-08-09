8 مليارات درهم مكاسب سوق دبي في 5 جلسات

حقق سوق دبي المالي مكاسب أسبوعية، وربح رأسماله السوقي نحو 8 مليارات درهم مرتفعا 0.60% في 5 جلسات، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 1.059 تريليون درهم، أمس، من 1.051 تريليون في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي.

وفي أسبوع، تصدر سهم «دبي للمرطبات» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 12.6%، وارتفعت أسهم الإسمنت الوطنية 7.96%، وأملاك للتمويل 7.88%، والخليج للملاحة 6.46%، وطلبات 3.94%، والوطنية للتأمينات العامة 3.7%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بنحو 716.6 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 427 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً سيولة 234.2 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 140.7 مليون درهم في 5 جلسات، محصلة مشتريات بقيمة 1.05 مليار درهم مقابل909.7 ملايين مبيعات.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10311.62 نقطة متراجعاً هامشياً 0.05% في أسبوع. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 628.86 مليون درهم في أسبوع، تلاه «ملتيبلاي» بسيولة 469 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» جاذباً 443 مليون درهم.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع جاوزت 8 مليارات درهم، منها 4.98 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.06 مليارات درهم في سوق دبي، بعد تداول 2.42 مليار سهم، عبر 155 ألف صفقة.

وعلى مستوى الأداء اليومي، تباينت مؤشرات أسهم الإمارات أمس، في آخر جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر سوق دبي 0.25% إلى 6148.51 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي هامشياً 0.05% عند 10311.62 نقطة.

«دبي للمرطبات» 12.6 %

«الأسمنت الوطنية» 7.96 %

«أملاك للتمويل» 7.88 %

«الخليج للملاحة» 6.46 %

«طلبات» 3.94 %