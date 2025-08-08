آمال خفض الفائدة تعزز مكاسب «وول ستريت»

ارتفعت الأسهم الأمريكية، الجمعة، بدفعة من أنباء عن اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سيشغل منصباً شاغراً بمجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ما عزز توقعات بتبني البنك لسياسات أكثر ميلاً للتيسير النقدي، مع تقييم المستثمرين تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ أخيراً على الاقتصاد الأمريكي.

وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.48% أو 212 نقطة إلى 44100 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.68% إلى 6380 نقطة، و«ناسداك» المجمع 0.76% إلى 2281.04 نقطة.

وقال «توماس مارتن»، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة «جلوبالت إنفستمنتس»، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، إن الرسوم الجمركية لا تزال تحمل الكثير من الغموض حول تأثيرها على قرارات الشركات وسلاسل التوريد والتكاليف وهوامش الربح والأسعار.

وانخفض سهم «بينترست» 13% إلى 34.19 دولاراً، على خلفية إعلان منصة مشاركة الصور نتائج مالية للربع الثاني جاءت أضعف من توقعات وول ستريت.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية، مع متابعة المستثمرين تصريحات مسؤولي الفيدرالي، بحثاً عن إشارات حول مستقبل السياسة النقدية.

وصعد العائد على سندات الخزانة لأجل عامين 1.6 نقطة أساس إلى 3.752% أثناء التعاملات.

وزاد العائد على السندات العشرية، نقطتي أساس إلى 4.265%، وارتفع العائد على نظيرتها لأجل 30 عاماً بمقدار 3.1 نقاط إلى 4.845%.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه سيرشح «ستيفن ميران» رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، لشغل مقعد شاغر بمجلس محافظي الفيدرالي، خلفاً لأدريانا كوجلر، التي استقالت الأسبوع الماضي.

مكاسب أوروبية

وارتفعت الأسهم الأوروبية، وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وروسيا تعملان على التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا.

وأنهى مؤشر «ستوكس يوروب 600» الجلسة، مرتفعاً 0.19% إلى 547 نقطة، ليعزز مكاسبه على مدار الأسبوع إلى 2.11%.

وفي حين استقر مؤشر فايننشال تايمز البريطاني عند 9095 نقطة، انخفض نظيره الألماني «داكس» 0.12% إلى 24162 نقطة، بينما ارتفع «كاك» الفرنسي 0.44% إلى 7743 نقطة.

وذكرت وكالة «بلومبرج» في تقرير نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين أمريكيين وروساً يعملون على التوصل إلى اتفاق بشأن الأراضي الأوكرانية المحتلة، تمهيداً لعقد قمة بين الرئيسين «دونالد ترامب» و«فلاديمير بوتين» في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.