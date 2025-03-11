قلق تباطؤ الاقتصاد يهبط بالأسهم الأمريكية

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» الأمريكية على انخفاض أمس، إذ أججت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع الأسبوع المخاوف من أن تؤدي حرب تجارية إلى تباطؤ اقتصادي، وتراجع سهم تسلا بعد توقعات سلبية من شركات وساطة.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 294.1 نقطة بما يعادل 0.69 % إلى 42507.65 نقاط، وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز منخفضاً 64.8 نقطة أو 1.12 % إلى 5705.37 نقاط، وهبط المؤشر ناسداك 355.9 نقطة أو 1.96 % إلى 17840.321 نقطة.

وارتفع مؤشر «الخوف في وول ستريت» أو «فيكس» الذي يقيس التقلبات في سوق الأسهم الأمريكي، إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، وسط موجة بيع واسعة النطاق مدفوعة بعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس «دونالد ترامب» وآفاق الاقتصاد والفائدة.