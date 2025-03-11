سوق دبي يتماسك فوق 5135 نقطة بسيولة 686 مليوناً

استحوذت 3 أسهم في سوق دبي المالي، هي: «إعمار العقارية، وإعمار للتطوير، والإمارات دبي الوطني»، على نصف سيولة السوق، بسيولة ناهزت 338.4 مليون درهم، تعادل 49.3% من سيولة سوق دبي الإجمالية البالغة 686.11 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي فوق 5135 نقطة، ليغلق السوق عند 5136.08 نقطة، منخفضاً بـ1.66%.

وتصدر سهم «الاستشارات المالية الدولية» ارتفاعات 17 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 2.94%، وصعدت أسهم «الخليج للملاحة» 1.9%، و«الإثمار القابضة» 1.57%، و«أمان» 1.54%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.2%.

وانخفض سهم «طلبات» 3.9% عند 1.46 درهم، بينما انخفض سهم «الاتحاد العقارية» كذلك بنسبة 3.1% عند 0.536 درهم، وأقفل سهم «إعمار العقارية» منخفضاً 4% عند 13.15 درهماً، بينما بقي سهم «مصرف عجمان» على ثبات عند 1.64 درهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 48 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 324 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 275.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9392.57 نقطة متراجعاً 0.58% خلال جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 136.4 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 105.9 ملايين درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 85.2 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم «الشارقة للأسمنت» 9.3%، و«إي آند» 2.5%، و«إشراق للاستثمار» 2.2%، و«آي سفن» 1.96%.

وانخفض سهم مجموعة «ملتيبلاي» بنسبة 5.2% عند 1.640 درهم، بينما بقي سهم «أدنوك للحفر» على ثبات عند 5.10 دراهم، وأقفل سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» منخفضاً بنسبة 2.5% عند 0.555 درهم، بينما انخفض سهم «بروج بي ال سي» أيضاً بنسبة 1.3% عند 2.33 درهم.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.12 مليار درهم في سوق أبوظبي، و686 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 694.7 مليون سهم عبر تنفيذ 40.2 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجع «تاسي» السعودي 0.77%، ومسقط 0.32%، والبحرين 0.017%، بينما صعدت بورصة الكويت 0.41%، وقطر 0.06%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.02%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.77% ليغلق عند 11746 نقطة مسجلاً أدنى مستوى له منذ بداية ديسمبر 2024، وبتداولات بلغت 5.3 مليارات ريال.

وانخفض سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 26.30 ريالاً، وهبط سهم أكوا باور بأكثر من 4% عند 339 ريالاً.

وتراجعت أسهم سيسكو القابضة، وسليمان الحبيب، وكابلات الرياض، ورسن، والكيميائية، والبابطين، والأبحاث والإعلام، وميد غلف، وبوان بنسب تراوحت بين 4 و8%.

في المقابل، ارتفع سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، بنسبة 1% عند 101.80 ريال، و35.10 ريالاً على التوالي، وصعد سهم بنك الرياض بأكثر من 4% عند 30.40 ريالاً.

وارتفع سهم دراية في أولى جلساته بالسوق بنسبة 30% عند 39 ريالاً، وبتداولات بلغت 4.3 ملايين سهم.

مصر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة أمس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشياً مدفوعاً بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وإعمار مصر للتنمية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وبلغت قيمة التداول 3.3 مليارات جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.289 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 31137 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 38860 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13698 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 8618 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 11968 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3317 نقطة.