41.3 ملياراً توزيعات أرباح سخية لـ 22 شركة في دبي

كافأت الشركات المدرجة في سوق دبي المالي مساهميها بتوزيعات أرباح سخية عن عام 2024، في مؤشر على قوة أرباحها وتدفقاتها النقدية، ما يجعلها ضمن الأعلى من ناحية توزيعات الأرباح مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفق رصد لـ «البيان»، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي نحو 41.3 مليار درهم موزعة على 22 شركة (بعضها في انتظار موافقة الجمعية العمومية خلال مارس الجاري)، وذلك عن عام 2024.

وحصدت شركة «إعمار العقارية» النصيب الأكبر من قيمة التوزيعات والبالغة 8.84 مليارات درهم، يليها «الإمارات دبي الوطني» بـ6.311 مليارات درهم، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بـ6.2 مليارات درهم، و«بنك المشرق» بـ4.23 مليارات درهم، و«دبي الإسلامي» بـ3.26 مليارات درهم.

وجاءت في المركز السادس شركة «إعمار للتطوير» بـ2.72 مليار درهم، و«دو» سابعاً بـ2.45 مليار درهم، و«دبي التجاري» في المركز الثامن بقيمة 1.51 ملايين درهم، وتاسعاً «العربية للطيران» بـ1.17 مليار درهم، واحتلت «سالك» المركز العاشر بـ1.16 مليار درهم.

ومن حيث العائد على التوزيعات بحسب سعر إغلاق جلسة 7 مارس الجاري، سجلت «إعمار العقارية» نسبة 7.3%، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 4.8%، و«هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)» 4.9%، و«بنك المشرق» بنسبة 8.24%، و«دبي الإسلامي» بنسبة 6.04% و«إعمار للتطوير» بنسبة 5.33% و«دو» بـ6.75%، و«دبي التجاري» بنسبة 6.35%، و«العربية للطيران» بـ7.2%، و«سالك» بـ3.09%، و«إمباور» بنسبة 5.35%، و«باركن» بنسبة 3.3%، و«تبريد» بعائد 5.6%.

وبلغ عائد التوزيعات لـ«أورينت للتأمين» 12.07%، و«الأنصاري للخدمات المالية» بـ4.3%، و«تاكسي دبي» 4.58%، و«سبينس» 3.53%، و«مصرف عجمان» 4.4%، و«أمانات القابضة» 4.26%، و«سكون للتأمين» 5.4%، و«دبي للمرطبات» 4.57%، و«الوطنية للتأمينات العامة» بنسبة 9%.

وحقق سوق دبي المالي نتائج قوية للعام 2024، مرسخاً مكانته باعتباره السوق المالية الرائدة في المنطقة. وشهد السوق خلال العام ثلاثة اكتتابات عامة أولية، بما في ذلك إدراج شركة «طلبات» الذي احتل المرتبة الأولى كأكبر طرح عام أولي للتكنولوجيا في العالم 2024.

وحقق مؤشر سوق دبي المالي قفزة قوية بواقع 27.1%، مغلقاً عند مستوى 5.158 نقطة في نهاية العام، وهو المستوى الأعلى له منذ سبتمبر 2014، فيما شكل إنجازاً بارزاً لفترة العقد الماضي. كما حافظت دبي على مكانتها المتميزة كأفضل الأسواق أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي للعام الثاني على التوالي. ويعتبر هذا النمو اللافت للمؤشر أكبر مكسب سنوي خلال ثلاث سنوات ويعزز مسار سوق دبي المالي التصاعدي للعام الرابع على التوالي.

الأعلى بالمنطقة

أفاد فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، بأن سوق دبي المالي حقق أداءً قوياً خلال عام 2024، وساهمت الأرباح القوية للشركات المدرجة والميزانيات العمومية المتينة في دفع هذه الشركات لتوزيع أرباح ناهزت 41 مليار درهم.

وقال فيجاي فاليشا: إن عوائد توزيعات الأرباح تعكس تفوق السوق الإماراتي من حيث معدلات التوزيع، حيث بلغ العائد الصافي على التوزيعات في أسواق الإمارات 6.81%، وهو أعلى بكثير من نظيره في السعودية 3.57% وقطر 5%، أما باقي الأسواق الخليجية، فقد سجلت البحرين 6.17%، والكويت 5.03%، وعُمان 7.52%.

وأوضح أن الأداء القوي لسوق دبي المالي يرجع إلى السياسات الحكومية التي عززت تنويع مصادر الدخل، وقد أدى ذلك إلى ازدهار قطاعات مثل العقارات والسياحة وزيادة أعداد المقيمين، ما عزز أداء القطاع المصرفي، إضافة إلى الدعم القوي من شركات المرافق الحكومية.

وتوقع فيجاي فاليشا أن توفر هذه البيئة فرصاً استثمارية مثيرة للاستفادة من سوق سريع النمو يتميز بقطاعات متنوعة ومنصات استثمارية منظمة، خصوصاً سوق دبي المالي، حيث لا يزال السوق الإماراتي يزخر بفرص غير مستغلة.

عائد مرتفع

أكد المحلل المالي حسام الحسيني، أن العائد الاستثماري في أسواق الإمارات يفوق 5.5 % حالياً، وهو عائد مرتفع مقارنة بأسواق المنطقة وعالمياً أيضاً، لا سيما أن التوزيعات للأرباح تأتي من قطاعات مختلفة.

وقال الحسيني: «التوزيعات أحد العوامل التي تجذب الاستثمارات إلى الشركات»، متوقعاً استمرار أرباح الشركات بالأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.