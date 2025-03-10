توقعات بصعود 4 قطاعات خلال الأسبوع الجاري

تشهد أسواق الأسهم المحلية أحداثاً عديدة خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع استمرار الجمعيات العمومية في الموافقة على التوزيعات السخية عن عام 2024.

ومع استمرار إقرار توزيعات الأرباح للشركات، غلب الترقب على التعاملات في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» تراجعاً بـ1.22%، فيما شهد مؤشر سوق دبي المالي بعض عمليات جني الأرباح ليغلق منخفضا بـ1.79%.

مخاوف عالمية

وأفاد رائد دياب، نائب رئيس قسم البحوث في شركة «كامكو إنفست»، بأن الأسواق الإماراتية تراجعت خلال الأسبوع الماضي متأثرة بشكل رئيسي بمخاوف الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين، فحالة الضبابية هذه أثرت على معظم الأسواق الخليجية، إلى جانب الأسواق العالمية.

وقال رائد دياب: «كان هناك حالة من عدم اليقين تسيطر على معنويات المستثمرين حول آفاق النمو الاقتصادي العالمي مع التوقعات بارتفاع الأسعار وبقاء معدلات التضخم بعيدة عن المستوى المستهدف للفيدرالي الأمريكي عند 2%».

قطاعات مرتفعة

وذكر أن مؤشر سوق أبوظبي تراجع بنسبة 1.2% مع تراجع القطاع المالي بنسبة 0.5%، والطاقة بنسبة 4%، فيما ارتفعت قطاعات المرافق العامة والاتصالات بنسب هامشية بلغت 0.3% و0.1%، على التوالي، وفي سوق دبي، تراجع المؤشر بنسبة 1.8% مع هبوط القطاع المالي بنسبة 3.6% والمرافق العامة بنسبة 2.5%، بينما تمكن القطاع العقاري من الإغلاق في المنطقة الإيجابية بنسبة 0.6%.

ترقب لسياسات ترامب

وتوقع «دياب» أن يكون هناك ترقب للسياسات المقبلة للرئيس الأمريكي ترامب، وتقييم مخاطرها على الأسواق، بالإضافة إلى مسار أسعار النفط وترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي منتصف مارس الجاري.

مكاسب المواد والعقارات

من جهته، قال بافيك ميهتا، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، إن مؤشر سوق دبي المالي شهد انخفاضاً بنسبة 1.78% خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع الاتجاه العالمي وتراجع أسواق الأسهم الأمريكية.

وذكر أن قطاعي المواد والعقارات بدبي سجلا مكاسب بنسبة 6.39% و0.58% على التوالي خلال الأسبوع الماضي، متوقعاً أن يتفوق أداء قطاعي العقارات والخدمات، وأيضاً تحقيق أداء إيجابي من قطاعي المواد والتأمين خلال الأسبوع الجاري.