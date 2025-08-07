«وول ستريت» تتحول إلى التراجع وسط ضبابية مستقبل النمو العالمي

شهدت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، الخميس، تقلبات كبيرة وسط تفاؤل باحتمال إعفاء شركات التكنولوجيا الكبرى من أحدث رسوم جمركية يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الرقائق، ومخاوف بشأن ضبابية النمو الأمريكي والعالمي بعد تطبيق الولايات المتحدة حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على عدد كبير من الدول.

وخلال التعاملات تحول مؤشر داو جونز الصناعي إلى النزول بعد صعوده في بداية جلسة التداول وخسر 337 نقطة، أو 0.76%، إلى 43830.09 نقطة، كما تحول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى التراجع بمقدار 27.5 نقطة، أو 0.22%، إلى 6374.32 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 44.35 نقطة، أو 0.21%، إلى 21125.01 نقطة بعد صعوده عند الفتح.

استثمار إضافي

وارتفع سهم «أبل» خلال تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت، بعدما أعلنت الشركة التزامها بضخ استثمارات إضافية بقيمة 100 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وصعد السهم قبل افتتاح السوق الأمريكية 3.2% إلى 220.1 دولاراً بعدما أنهى تعاملات أول من أمس على ارتفاع 5.1%.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن «أبل» تعهدت باستثمار إضافي قدره 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، ليرتفع بذلك إجمالي التزامات الشركة داخل السوق الأمريكية إلى 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.

وكشف ترامب عن فرض رسوم بنسبة 100% على واردات الرقائق، لكنه أوضح أن الشركات التي تنتج أو تعتزم الإنتاج داخل الأراضي الأمريكية لن تخضع لهذه الرسوم.

وأسهمت هذه التصريحات في ارتفاع سهم «إنفيديا» 1.5% إلى 182.1 دولاراً، و«إيه إم دي» 2.9% إلى 167.85 دولاراً، و«ميكرون تكنولوجي» 4% إلى 113.06 دولاراً.

وقال محللو «سيتي جروب»، في مذكرة نقلتها وكالة «رويترز»، إن المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الإضافية على واردات أشباه الموصلات، التي قد تطال شركة «أبل»، قد تراجعت، إذ أسهم التزام الشركة بتعزيز الإنتاج المحلي في تخفيف الضغوط المحتملة عليها.

تقييم النتائج

وارتفعت المؤشرات الأوروبية عند الإغلاق مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركات، وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً.

وصعد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.9% إلى 546.05 نقطة، مع ارتفاع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.7%.

وزاد مؤشر «داكس» الألماني 1.1% إلى 24192 نقطة، و«كاك» الفرنسي 1% إلى 7709 نقاط، في حين تراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.7% إلى 9100 نقطة.

تراجع سهم «راينميتال» الألمانية لتصنيع المعدات الدفاعية 8% إلى 1641 يورو، بعدما أعلنت عن مبيعات بلغت 2.43 مليار يورو (2.8 مليار دولار) للربع الثاني، أقل من التوقعات البالغة 2.5 مليار يورو.

وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4% كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن التضخم سيبلغ ذروته في سبتمبر، مع توقعات بتحسن وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث إلى 0.3%.

وقال المحافظ أندرو بيلي، في بيان مكتوب: «كان القرار متوازناً بدقة، أسعار الفائدة لا تزال على مسار هبوطي، لكن أي تخفيضات مستقبلية يجب أن تتم بشكل تدريجي وحذر».