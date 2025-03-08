8.8 مليارات درهم سيولة أسبوعية لأسهم الإمارات

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع ناهزت 8.8 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.5 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.3 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.6 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 182.5 ألف صفقة.

واستحوذت 3 أسهم وهي: «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«دبي الإسلامي» على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي في أسبوع، بسيولة ناهزت 1.64 مليار درهم، تعادل 50.25 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 3.3 مليارات درهم،

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5222.62 نقطة، منخفضاً بـ1.79 % في 5 جلسات.

وفي أسبوع تصدر سهم «دبي للمرطبات» ارتفاعات سوق دبي بـ14.96 %، وارتفعت أسهم الاتحاد العقارية 12.86 %، والوطنية للتأمينات العامة 12.1 %، والإمارات للاستثمار 11.6%، والأسمنت الوطنية 6.4 %، وباركن 3.6 %.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 163.4 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.4 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.25 مليار درهم.

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9447.79 نقطة منخفضاً 1.22 % خلال أسبوع.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 721.8 مليون درهم في أسبوع، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 596 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 440.9 مليون درهم. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم الاتحاد للتأمين 26.3 %، وأسمنت الخليج 8.8 %، والخليج للمشاريع الطبية 4.95 %، ورأس الخيمة للأسمنت الأبيض 4.55%، وأبوظبي الإسلامي 4.5 %.

وعلى مستوى الأداء اليومي تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5220 نقطة، متراجعاً بـ0.97 %، في حين أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9447.79 نقطة منخفضاً 0.89 % في جلسة أمس.