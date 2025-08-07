تباين المؤشرات الأوروبية مع صدور بيانات اقتصادية في منطقة اليورو





تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل جلسة الخميس، مع تقييم الأسواق صدور بيانات اقتصادية في منطقة اليورو، في ظل استمرار موسم إعلان نتائج أعمال الشركات الفصلية.

وارتفع «ستوكس يوروب 600» بنسبة طفيفة بلغت 0.1% عند 541 نقطة، وحد من مكاسب المؤشر الأوروبي خسائر أسهم الطاقة والمرافق.

وفي حين انخفض «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.3% عند 9136 نقطة، استقر «داكس» الألماني عند 23938 نقطة، بينما أضاف «كاك 40» الفرنسي نحو 0.25% عند 7652 نقطة.

وقفز سهم «ميرسك» بنحو 4% بعدما أعلنت شركة الشحن الدنماركية أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 2.3 مليار دولار في الربع الثاني، متجاوزة التوقعات البالغة 1.97 مليار دولار، ومشيرة إلى استمرار التركيز على تحسين العمليات رغم التقلبات الجيوسياسية، بحسب «سي إن بي سي».

وحسب البيانات الرسمية الصادرة اليوم، انخفض الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 1.9% خلال يونيو مقارنة بالشهر السابق، كما عدلت قراءة مايو إلى انكماش طفيف، ليصل إجمالي التراجع في الربع الثاني إلى 1%.