معظم الأسهم العربية «حمراء» في الأسبوع الأول من مارس

القاهرة- محمد فرج، ومحمد أبوزيد

طغى اللون الأحمر على معظم البورصات العربية خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهري رمضان ومارس، مع تحسن السيولة في بعض الأسواق، مما يعكس حالة من الحذر والترقب تسيطر على المستثمرين، في ظل عوامل اقتصادية وجيوسياسية لا تزال تلقي بظلالها على حركة رؤوس الأموال.

راقب المستثمرون خلال الأسبوع عديداً من التطورات المحلية والإقليمية والدولية، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية المرتبطة بتطورات الأوضاع في غزة ورؤى إعادة الإعمار، وما تثيره من ردود أفعال بعد القمة العربية الطارئة، التي اعتمدت خطة مصرية لإعادة الإعمار في غزة دون تهجير أهلها.

كما راقب المتعاملون كذلك تفاعلات خارجية مختلفة، على رأسها تطورات «حرب الرسوم الجمركية»، التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وانعكاسات ذلك على الأسواق العالمية خلال الأسبوع.

واجتذبت الأسهم في الإمارات خلال أسبوع سيولة ناهزت 8.8 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.5 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.3 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.6 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 182.5 ألف صفقة.

دبي

تماسك مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5222.62 نقطة، منخفضاً بـ 1.79 % في 5 جلسات.وفي أسبوع تصدر سهم «دبي للمرطبات» ارتفاعات سوق دبي بـ14.96 %، وارتفعت أسهم الاتحاد العقارية 12.86 %.

والوطنية للتأمينات العامة 12.1 %، والإمارات للاستثمار 11.6 %، والإسمنت الوطنية 6.4 %، وباركن 3.6 %، فيما كانت الأسهم الأكثر تراجعاً أجيليتي للمخازن 10.12% والنعيم القابضة 9.55% وتيكوم 8.6% وتاكسي دبي 8.2% والإسمنت الوطنية 6.4%.

أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9447.79 نقطة منخفضاً 1.22 % خلال أسبوع.وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم الاتحاد للتأمين 26.3%، وأسمنت الخليج 8.8 %.

والخليج للمشاريع الطبية 4.95%، ورأس الخيمة للأسمنت الأبيض 4.55 %، وأبوظبي الإسلامي 4.5 %، فيما كانت الأسهم الأكثر تراجعاً بالمز الرياضية 17.12% وسبيس 42 13.1% وبروج 10.6% وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 9.9% وملتيبلاي 9.9%.

السعودية.. تراجع 300 نقطة

أنهى مؤشر البورصة السعودية تعاملات الأسبوع عند مستوى 11,811.11 نقطة، بتراجع أكثر من 300 نقطة عن مستويات الأسبوع الماضي، وبنسبة 2.48 %، فيما شهدت السيولة تحسناً.

وتصدرت أسهم أسمنت المدينة قائمة الشركات الأكثر ربحية بارتفاع 5.06 %، وأسمنت اليمامة (4.84 %) والمتقدمة (4.66 %) وأسمنت الرياض (2.62 %) وتنمية (2.58 %)، بينما تصدرت أسهم نايس ون قائمة الشركات الأكثر تراجعاً بانخفاض 26.49 %، ثم ولاء (20.52%) وسال (19.54 %) وسينومي ريتيل (16.42 %) ودلة الصحية (14.7 %).

محصلة حمراء في قطر

وأنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع متراجعاً بنحو 0.66 %، ليغلق عند مستوى 10,514.11 نقطة، مقابل مستوى 10,445.69 نقطة في الأسبوع الأخير من فبراير.

تصدرت أسهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين قائمة الأكثر ارتفاعاً (بنمو 6.94 %)، تلتها قطر للسينما وتوزيع الأفلام (6.38%) وقطر لنقل الغاز المحدودة (3.8 %) والمتحدة للتنمية (3.64 %) وفودافون قطر (3.48 %)، بينما على الجانب الآخر تصدرت أسهم الخليج الدولية للخدمات قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع (6 %) ثم شركة بلدنا (5.66 %) وبنك لشا (4.5 %) والقطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (3.3 %) ودلالة للوساطة والاستثمار القابضة (3.2 %).

الكويت

أنهى مؤشر السوق الأول في الكويت تعاملات الأسبوع الأول من مارس عند 8,663.67 نقطة، أو بما يشكل تراجعاً بنحو 0.35% مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 8,693.06 نقاط. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي إلى 7,544.88 نقطة، بنسبة 2.86 %، مقارنة مع 7,334.85 نقطة الأسبوع الماضي.

تصدرت أسهم السور قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً (بنمو 27.87 %) تلتها أولى وقود (25.345) ثم وربة كبيتل (17.34 %) ومدينة الأعمال الكويتية العقارية (16.96 %) وتجاري (14.6 %)، فيما تصدرت أسهم الأنظمة قائمة الأسهم المتراجعة (بخسارة 28.38 %) ثم يونيكاب (14.14 %) والخليجي (17.71 %) وأولى تكافل (12.75 %) والديره (11.55 %).

أسبوع «أخضر» في البحرين

وخالف مؤشر البحرين اتجاه معظم الأسواق العربية، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.66 %، ليغلق عند مستوى 1973 نقطة.

وتصدرت أسهم سوليدرتي قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنمو 6.17 %، تلتها أسهم بنك السلام (3.7 %) ثم بنك البحرين والكويت (2.04 %)، بينما تصدرت أسهم بي إم إم آي قائمة التراجعات هذا الأسبوع بخسارة 7.87 %، تلتها أسهم بنك التمويل الكويتي (1.85 %) ثم مجموعة جي أف اتش المالية (1.84 %).

عمان

وفي سلطنة عمان تراجع مؤشر بورصة مسقط 30 بنسبة 0.91 %، مُنهياً تعاملات الأسبوع الأول من شهر مارس عند مستوى 4395 نقطة، مقابل 4438.86 نقطة الأسبوع الماضي.

وفيما يخص أكثر خمس أوراق مالية ارتفاعاً جاءت سندات أومنفست الدائمة 2023 في الصدارة بارتفاع 4.81 %، تلتها أسهم مدينة مسقط للتحلية بارتفاع 4.62 %، ثم الصفاء للأغذية (3.95 %) وسندات البنك الأهلي قابلة للتحول الإلزامي 2024 (3.09 %) والأنوار للاستثمارات (2.94 %).

على الجانب الآخر تصدرت أسهم مصانع مسقط للخيوط قائمة التراجعات بخسارة (13.91 %) تلتها مسقط للغازات (11.11 %، ثم المركز المالي (8.51 %) والمدينة للاستثمار القابضة (6.38 %) والأسماك العمانية (6.25 %).

تباين في مصر

وفي بورصة مصر أغلق مؤشر إيجي إكس 30 عند 30,947.44 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 1.1 %، بينما سجل مؤشر EGX 70 EWI هبوطاً بنسبة 1 % منهياً التعاملات عند 8,549.66 نقطة. كما سجل مؤشر S&P ارتفاعاً بنحو0.55 % مغلقاً الفترة عند 6,976.72 نقطة.

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