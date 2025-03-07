تباين أداء الأسهم العالمية وسط عدم يقين بشأن الرسوم الجمركية





تباين أداء الأسهم العالمية بسبب التقلبات والتغييرات في سياسة التجارة الأمريكية، حيث هناك الكثير من عدم اليقين في الأجواء، جاء ذلك في الوقت الذي كانت فيه الأسهم تمر برحلة مليئة بالتقلبات هذا الأسبوع مع سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، والتي تثير قلق المستثمرين بشأن النمو والتضخم في الولايات المتحدة في المستقبل. وقال ترامب يوم الخميس إن مجموعة من السلع القادمة من كندا والمكسيك، والتي تغطيها اتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية المعروفة باسم USMCA ستكون معفاة من الرسوم الجمركية المعلنة حتى الثاني من أبريل.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية قبل الإغلاق بعد أن أظهرت البيانات تحسناً أقل من المتوقع في نمو الوظائف في فبراير، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 142.57 نقطة أو 0.33% خلال التداولات إلى 42721.65 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 نحو 18.16 نقطة أو 32 % إلى 5756.68 نقطة، كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 60.12 نقطة أو 0.33% إلى 18129.37 نقطة.

وكانت تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة خلال التعاملات، بقيادة سهمي «تسلا» و«ميتا» في ظل هبوط للسوق الأوسع مع تقييم بيانات سوق العمل الضعيفة.

وتراجع سهم «تسلا» بنسبة 2.15% إلى 257.72 دولاراً، وسهم «ميتا» بنسبة 2.1% إلى 612.16 دولاراً، و«مايكروسوفت» بنسبة 2.1% إلى 388.53 دولاراً.

وفي حين ارتفع سهم «آبل» بنسبة 0.9% إلى 237.49 دولاراً، انخفض سهم «أمازون» بنسبة 2% إلى 196.92 دولاراً، و«ألفابت» بنسبة 0.9% إلى 170.74 دولاراً، و«إنفيديا» بنسبة 0.5% إلى 110 دولارات.

وانخفض سعر الصندوق المتداول لأسهم العظماء السبعة «راوند هيل ماجنفسينت سفن» (MAGS) بنسبة 1.2% إلى 48.15 دولاراً.



وأغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض الجمعة في الوقت الذي واجه فيه المستثمرون تغييرات مفاجئة في سياسة التجارة الأمريكية على مدى الأسبوع، ومع تقييمهم لتقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أضعف قليلاً من المتوقع في وقت سابق من اليوم.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % خلال الأسبوع، لينهي سلسلة مكاسب استمرت 10 جلسات، في أطول سلسلة مكاسب منذ أوائل عام 2024.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الخميس"، الرسوم الجمركية البالغة 25 % التي فرضها هذا الأسبوع على معظم السلع القادمة من كندا والمكسيك، في أحدث تطور في سياسته التجارية.

وفرض ترامب الرسوم التجارية على البلدين، يوم الثلاثاء، وسرعان ما تبع ذلك بإعفاء لشركات صناعة السيارات التي امتثلت لاتفاقيات التجارة الحرة القائمة.

وقالت سوزانا ستريتر، رئيسة قسم المال والأسواق في هارجريفز لانسداون «بسبب التقلبات والتغييرات في سياسة التجارة الأمريكية، هناك الكثير من عدم اليقين في الأجواء. ما زلنا لا نعرف نوع الرسوم الجمركية الذي قد تُفرض على أوروبا».

لكن الصين لم تفلت من التعريفات، وتخضع الآن لرسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة على صادراتها إلى الولايات المتحدة. كما أظهرت بيانات صدرت اليوم انكماشاً مفاجئاً في الواردات الصينية.

وانخفضت أسهم السلع الفاخرة المنكشفة على المستهلكين الصينيين، مع تراجع أسهم شركة بربري 6.8 بالمئة. وانخفضت أسهم كيرينج 3.9 بالمئة، وانخفضت أسهم إل.في.إم.إتش 2.8 بالمئة. وانخفض مؤشر السلع الفاخرة على امتداد أوروبا بنحو 2.7 بالمئة.

وتصدرت السلع والخدمات الصناعية التي تضم أسهم الدفاع الانخفاضات بخسارتها 1.8 %. وتلاها شركات المناجم التي انخفضت أسهمها 1.6 بالمئة مع تراجع أسعار النحاس.

ومن ناحية أخرى، قاد قطاع الاتصالات المكاسب مرتفعاً 2.1 %.

وساعدت بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة على تعافي المعنويات نسبياً، على الرغم من انتعاش نمو الوظائف في فبراير.

وتعتزم ألمانيا إنشاء صندوق للبنية الأساسية بقيمة 500 مليار يورو (543 مليار دولار) وإصلاح قواعد الاقتراض. وقاد هذا إلى توقعات بارتفاع المعروض من السندات، مما يضع السندات الألمانية طويلة الأجل على رأس موجة بيع عالمية للديون، لكنها أظهرت علامات على التعافي اليوم الجمعة.

وما زال خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة محل اهتمام أيضاً، مع تحذير البنك المركزي من «حالة عدم يقين هائلة» وزاد احتمالات توقفه عن تيسير سياسته النقدية الشهر المقبل.

المؤشر نيكاي

وتراجع المؤشر نيكاي الياباني مقتفياً أثر الانخفاضات التي شهدتها وول ستريت الليلة الماضية.

وتراجع المؤشر نيكاي 2.17% إلى 36887.17 نقطة، في حين انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.56 % إلى 2708.59 نقاط.

وهبط سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق الإلكترونية 2.78 % وتراجع سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 1.2 %.

وهوى سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا 3.14 %.

كما انخفضت أسهم شركات تصنيع السيارات، ونزل سهم تويوتا موتور 2.09 %.

ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، انخفض 191 سهماً وارتفع 32 فيما استقر سهمان.