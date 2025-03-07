إطلاق إمباير ليك فيوز في ليوان أكثر المناطق الواعدة في دبي

أعلنت إمباير ديفلوبمنت رسمياً عن إطلاق مشروعها الفاخر الجديد إمباير ليك فيوز في ليوان، وذلك خلال حدث حصري أقيم في فندق بارك ريجيس، بزنس باي. حضر الفعالية نخبة من كبار المتخصصين في العقارات، والمستثمرين المتميزين، والشخصيات البارزة في قطاع أسلوب الحياة، حيث تم الكشف عن مستوى جديد من الرفاهية في واحدة من أكثر المناطق الواعدة في دبي. ويمثل هذا الإطلاق بداية عهد جديد للحياة الفاخرة، واضعاً معياراً جديداً للفخامة في واحدة من أرقى مناطق دبي.

وإمباير ليك فيوز في ليوان ليس مجرد مشروع سكني، بل هو بوابة إلى أسلوب حياة استثنائي. يتميز المشروع بموقع استراتيجي في واحدة من أكثر الوجهات طلباً في دبي، حيث يجمع بين إطلالات خلابة، ومرافق عالمية المستوى، وأجواء هادئة لا مثيل لها. تم تصميم هذا التحفة المعمارية لتلبية متطلبات الحياة العصرية، حيث يوفر مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية، بدءاً من الاستوديوهات العصرية إلى الدوبلكسات الفسيحة المكونة من 1، 2، و3 غرف نوم. كما تتوفر وحدات مختارة بحمامات سباحة خاصة، ما يمنح السكان تجربة فريدة تجمع بين الخصوصية والراحة.

وقال كامران غني، رئيس ومؤسس مجموعة غني القابضة: «كان هدفنا دائماً هو بناء مجتمعات متكاملة. ومع إمباير ليك فيوز، نحن نبتكر مساحة يمكن للسكان فيها التواصل، والازدهار، والاستمتاع بأسلوب حياة متوازن يجمع بين الطبيعة والفخامة. هذا هو المكان الذي يلتقي فيه الإبداع المعماري بشعور حقيقي بالانتماء».

وتقدم إمباير ديفلوبمنت خطة سداد حصرية بنسبة 1% شهرياً، ما يجعل هذا المستوى من الفخامة أكثر سهولة من أي وقت مضى، دون الحاجة إلى دفعات كبيرة معقدة، ما يضمن عملية استثمار واضحة وسلسة للمشترين.

بفضل سجلها الحافل بالنجاحات، تواصل إمباير ديفلوبمنت تقديم مشاريع مرموقة بيعت بالكامل، بدءاً من إمباير إستيتس في أرجان إلى إمباير ليفينجز في دبي ساينس بارك، حيث تواصل الشركة رفع معايير الابتكار والجودة في القطاع العقاري، لتقدم مفاهيم جديدة مع كل مشروع تقوم به.