سوق دبي يتماسك فوق 5270 نقطة بسيولة 561.4 مليوناً

استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على سيولة ناهزت 257.6 مليون درهم تعادل 45.9 % من سيولة سوق دبي الإجمالية البالغة 561.4 مليون درهم، تلاهما «دبي الإسلامي» جاذباً 51.8 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5270 نقطة، ليغلق السوق عند 5273.75 نقطة، منخفضاً بـ 0.74 %.

وتصدر سهم «مصرف عجمان» ارتفاعات 12 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 3.6 %، وصعدت «أسهم بي إتش إم كابيتال» 2.5%، و«مصرف السلام السودان» 1.96 %، و«الوطنية للتأمينات العامة» 1.63 %، و«بنك المشرق» 1.54 %.

وأقفل سهم «إعمار العقارية» منخفضاً بنسبة 1.8 % عند 13.75 درهم، بينما انخفض سهم «إعمار للتطوير» أيضاً بنسبة 1.6 % عند 12.70 درهم، وانخفض سهم «سالك» بنسبة 0.2 % عند 5.07 درهم، بينما انخفض سهم «طلبات» كذلك بنسبة 1.9 % عند 1.53 درهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 20.9 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 264.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 243.6 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9532.94 نقطة متراجعاً 0.25 % خلال جلسة أمس. وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 244.6 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 137 مليون درهم، ثم «بروج» بسيولة 127.8 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم «اﻻتحاد للتأمين» 14.95 % بالحد الأقصى، و«الشارقة للأسمنت» 4.46%، و«حياة للتأمين» 3.85 %، و«أيه دي إن إتش للتموين» 2 %.

وأقفل سهم أبوظبي الوطنية للفنادق منخفضاً بنسبة 1.4% عند 0.566 درهم، بينما انخفض سهم أدنوك للحفر بنسبة 6% عند 5.05 درهم، وانخفض سهم بروج بي إل سي بنسبة 4 % عند 2.40 درهم، بينما انخفض سهم مدن القابضة وهو كذلك بنسبة 4.3 % عند 2.90 درهم.

سيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.23 مليار درهم في سوق أبوظبي، و561.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 484.7 مليون سهم عبر تنفيذ 37.2 ألف صفقة.

أسواق عربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجع «تاسي» السعودي 0.74%، والكويت 0.63 %، ومسقط 0.35 %، والبحرين 0.10%، بينما صعدت بوصة قطر 0.21 %، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.23 %.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.74 % ليغلق عند 11.811 نقطة، متراجعاً للجلسة الثالثة على التوالي، وبتداولات بلغت 7.1 مليارات ريال.

وانخفض سهم أرامكو السعودية بنسبة 1 % عند 26.25 ريالاً، مسجلاً أدنى سعر منذ مايو 2020، وسط تداولات بلغت نحو 15 مليون سهم.

وأغلق سهم أس تي سي عند 44.60 ريالا، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

وتراجعت أسهم المواساة، ونايس ون، والماجد للعود، والآمار، ومجموعة إم بي سي، ودار الأركان، ولاء للتأمين بنسب تراوح بين 5 و10 %.

مصر

واختتمت البورصة المصرية تعاملات أمس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وبلغت قيمة التداول 4.3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 2.283 تريليون جنيه.

ارتفاع جماعي

وارتفع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 0.23 % ليغلق عند مستوى 30.947 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.27 % ليغلق عند مستوى 38.618 نقطة، وقفز مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.22 % ليغلق عند مستوى 13.613 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.19 % ليغلق عند مستوى 8.549 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 100 متساوى الأوزان» بنسبة 0.23 % ليغلق عند مستوى 11.867 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05 % ليغلق عند مستوى 3.296 نقطة.