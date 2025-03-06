تباين أداء مؤشرات الأسهم العالمية مع ترقب بيانات اقتصادية



تراجعت الأسهم الأمريكية بشدة في تعاملات الظهيرة اليوم الخميس بسبب تراجع أسهم شركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الكبرى.

وتراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا بنسبة 8ر1% ليستأنف تراجعه بعد هدنة قصيرة أمس استرد فيها جزءا من خسائر الأيام السابقة. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 512 نقطة أي بنسبة 2ر1% بحلول الساعة الواحدة و9 دقائق ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 4ر2%.

كانت أسهم شركات أشباه الموصلات ومورديها الأشد من أصحاب الوزن الثقيل في السوق بشكل خاص، بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها خلال السنوات الأخيرة نتيجة الهوس الذي أحاط بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتراجع سهم شركة مارفل تكنولوجي بنسبة 3ر17%، رغم إعلانها تحقيق نتائج خلال الربع الأخير من العام الماضي تتفق مع التوقعات. كما قالت إنها تتوقع نمو إيراداتها خلال الربع الحالي بنسبة 60% عن الفترة نفسها من العام الماضي. لكن هذه النتائج لم تكن كافية لإقناع المستثمرين الذين اعتادوا على تحقيق الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نتائج أفضل من التوقعات.

وتراجع سهم شركة صناعة الرقائق إنفيديا بنسبة 5% ومنافستها برودكوم بنسبة 8ر5% قبل إعلان نتائجها ربع السنوية بعد ختام تعاملات اليوم. وتعتبر الشركتين من أكبر ثلاث شركات وزنا على مؤشر إس أند بي 500.

يذكر أن أسهم كبرى شركات الذكاء الاصطناعي سيطرت على سوق الأسهم الأمريكية لسنوات وساعدت في تحقيق السوق ارتفاعا قياسية متتالية. لكن هذا الأداء القوي بما في ذلك ارتفاع سهم إنفيديا بنسبة 820% خلال الفترة من 2023 إلى 2024، جعل المنتقدين يقولون إن هذه الأسعار زادت بأكثر مما يجب. كما تواجه هذه الشركات تهديدات شركات الذكاء الاصطناعي الصينية التي طورت منتجات قادرة على المنافسة في الأداء وبتكلفة أقل كثيرا من تكلفة منتجات الشركات الأمريكية، كما حدث مع شركة ديب سيك الصينية.

وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس منح شركات صناعة السيارات الأمريكية مهلة لمدة شهر قبل تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة على وارداتها من كندا والمكسيك، في ظل المخاوف من أن تضر أي حرب تجارية بمصالح شركات السيارات الأمريكية، قال وزير التجارة الأمريكية هوارد لوتنيك اليوم إنه من المحتمل تأجيل الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس دونالد ترامب فرضها بنسبة 25% على كندا والمكسيك لمدة شهر بالنسبة لمعظم السلع والخدمات، بما يوسع نطاق الإعفاء الذي قدمه الرئيس ترامب أمس لصناعة السيارات.

وفي مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي التلفزيونية الأمريكية، قال هوارد لوتنيك إن التأجيل لمدة شهر لضرائب (رسوم) الواردات «يمكن أن يشمل كل السلع والخدمات من دول يو.إس.إم.سي.أيه محل الشكوى» في إشارة إلى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الولاية الأولى لترامب، والتي حلت محل الاتفاقية السابقة المعروفة باسم نافتا. ويرى لوتنيك أن أكثر من نصف واردات الولايات المتحدة من الدولتين ستكون مؤهلة للاستفادة من التأجيل.

وقلص المؤشر الرئيسي في أوروبا خسائره وأغلق دون تغيير يذكر اليوم الخميس بعد أن عزز خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة أسهم البنوك وعوض الضغوط الناجمة عن ارتفاع عائدات السندات طويلة الأجل.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغيير يذكر بعد انخفاضه 0.9 % في وقت سابق من الجلسة.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما كان متوقعا وأشار إلى أن المزيد من التخفيضات المحتملة مع عودة التضخم إلى المستهدف، وذلك رغم حرب تجارية وشيكة مع الولايات المتحدة وخطط لتعزيز الإنفاق العسكري في أوروبا.

وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم البنوك 0.8 % إلى مستوى غير مسبوق لكن الانخفاضات الحادة في البنوك البريطانية حدت من المكاسب.

واستمر العائد على السندات طويلة الأجل في الارتفاع على نطاق واسع وسط توقعات بزيادة المعروض. وبلغ العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات 2.835 % في أحدث التداولات، وهو مستوى لم يشهده منذ أكتوبر 2023.

نيكاي الياباني

وأغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع اليوم الخميس مقتفيا أثر مكاسب سجلتها وول ستريت خلال الليل مع تراجع المخاوف بشأن تأثير سياسة الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحدت تراجعات في أسهم مرتبطة بالرقائق من المكاسب الإجمالية.

وارتفع المؤشر نيكي 0.77 % ليغلق عند 37704.93 نقطة، في حين قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.22 % إلى 2751.41 نقطة.

واختتمت مؤشرات وول ستريت على ارتفاع في تداولات متقلبة مساء أمس الأربعاء، إذ رحب المتعاملون بتراجع محتمل في التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين.

وتحولت الأسهم إلى المنطقة الخضراء بعد تقرير يفيد بأن ترامب يفكر في تأجيل الرسوم الجمركية على السيارات على كندا والمكسيك لمدة شهر. وواصلت الأسهم مكاسبها بعد أن أكدت قصة إخبارية أنه وافق على تأجيل الرسوم الجمركية على بعض المركبات.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في توكاي طوكيو إنتلجنس لابوراتوري «لا يزال اللاعبون في السوق حذرين بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية، لكنهم يتوقعون الآن ألا ينفذ ترامب أي شيء قد يضر بالاقتصاد العالمي».

وارتفعت أسهم فاست رتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.17 % مما قدم أكبر دفعة لمؤشر نيكاي اليوم الخميس.

وصعدت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ ارتفع سهم هوندا موتور اثنان بالمئة ووزاد سهم نيسان واحدا بالمئة.

وارتفعت أسهم شركات تصنيع الآلات الثقيلة بعد أن رفعت جولدمان ساكس تصنيفها وسعرها المستهدف لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة. وقفز سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 10.79 % وكسب سهم نظيرتها كاواساكي للصناعات الثقيلة 7.29 %.

فيما هبطت أسهم الرقائق وحدت من مكاسب المؤشر نيكاي، إذ خسر سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.16 % وفقد سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 0.84 %.

وقال ياسودا «ترى السوق الآن أن نمو صناعة الرقائق العالمية بلغ ذروته بعد أن رأوا توقعات إنفيديا الشهر الماضي».

وهبطت أسهم شركات صناعة الكابلات، وهي مقياس لاستثمارات مراكز البيانات، إذ انخفض سهم فوكوكاوا إلكتريك 3.47 % وخسر سهم فوجيكورا 1.75 %.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 78 % من الأسهم وانخفضت أسعار 19 %، بينما استقرت أسعار واحدا بالمئة فقط من الأسهم.