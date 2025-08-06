آمال خفض الفائدة الأمريكية تصعد بمؤشرات «وول ستريت»



ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الأربعاء، مع استمرار التفاؤل إزاء خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتقييم المستثمرين لأرباح الشركات.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 84.9 نقطة أو 0.19 % إلى 44196.61، كما صعد ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 10.1 نقاط أو 0.16 % إلى 6309.3، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 38.7 نقطة أو 0.18 % إلى 20955.22 نقطة.

وارتفع سهم «أبل»، بعد تأكيد البيت الأبيض عزم صانعة «آيفون» تنفيذ استثمار ضخم داخل الولايات المتحدة.

وقفز السهم المدرج في «ناسداك» 5.82 % إلى 214.74 دولاراً خلال التعاملات، بعد أن ذكر مسؤول بالبيت الأبيض في تصريح لشبكة «سي إن بي سي»، أن «أبل» تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في أعمالها التصنيعية بالسوق المحلية.

وتخطط «أبل» بموجب البرنامج إلى ضخ 600 مليار دولار من الاستثمارات داخل الأراضي الأمريكية على مدار السنوات الأربع المقبلة.

من جانبه قال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إن الوقت ربما حان لخفض أسعار الفائدة قريباً، في إشارة على الأرجح إلى خفض محتمل في سبتمبر.

وذكر في مقابلة مع «سي إن بي سي»، أنه لن يُعرف ما إذا كانت ستؤدي الرسوم الجمركية إلى ضغوط تضخمية مستمرة قبل عام أو أكثر، وفي الوقت نفسه، تُظهر البيانات المتاحة بوضوح تباطؤ الاقتصاد.

وأضاف: «هذا يُشير إليّ، كصانع سياسات، أنني بحاجة إلى البدء بالاعتماد بشكل أكبر على البيانات التي أثق بها، فالاقتصاد يتباطأ، وهذا يعني، على المدى القريب، أنه قد يصبح من المناسب البدء في تعديل سعر الفائدة».

يأتي ذلك بعدما قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، يوم الاثنين، إن الوقت المناسب لخفض أسعار الفائدة يقترب، وقد تكون هناك حاجة لأكثر من خفضين هذا العام.

استقرار أوروبي

وأغلقت الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر، متخلية عن مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة، إذ تأثرت أسهم الرعاية الصحية سلباً بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على واردات الأدوية.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.06 %، لينهي مكاسب استمرت يومين، على الرغم من الأداء الإيجابي في مستهل الجلسة.

وكانت أسهم الرعاية الصحية الأكثر تضرراً من ضغط موجة البيع. وانخفض مؤشر القطاع 2.8 % ليسجل أدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر بعد أن كشف ترامب عن خطة رسوم جمركية تدريجية تستهدف واردات الأدوية، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع الرسوم على القطاع إلى 250 % في غضون 18 شهراً.

وتأثر القطاع أيضاً بعد أن حذرت نوفو نورديسك من أنها تتوقع استمرار المنافسة من الأدوية المقلدة لدواء ويجوفي لعلاج السمنة خلال العام الجاري، وهو ما أدى إلى تراجع أسهم شركة الأدوية الدنماركية 5.4 %.

وخفضت نوفو نورديسك توقعاتها لمبيعات وأرباح العام بأكمله الأسبوع الماضي، مما أدى إلى خسارة 95 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ ذلك الحين.

وانخفض مؤشر إس.إم.آي القياسي السويسري 0.9 %، متأثراً بخسائر شركتي الأدوية نوفارتس وروش 3.3 % و2.6 % على الترتيب.

وهوت أسهم باير 9.9 % وسط مخاوف المستثمرين من تضخم أرباح شركة الأدوية الألمانية بسبب رسوم انتقال لاعبي كرة القدم بدلاً من دعمها من خلال أعمالها الأساسية في الرعاية الصحية والزراعة.

وتراجع سهم بايرسدورف 8.4 %، وقاد الخسائر بعد أن خفضت شركة صناعة السلع الاستهلاكية الألمانية توقعاتها لنمو المبيعات العضوية السنوية.

وارتفع سهم سيمنس للطاقة 1 % بعد أن أعلنت الشركة أنها تتوقع تحقيق الحد الأقصى لتوقعات نموها لعام 2025.

وكان سهم هيسكوكس الرابح الأكبر في المؤشر، إذ قفز 9.4 % عقب الإعلان عن ارتفاع أقساط التأمين في النصف الأول من العام، مدعوماً بنمو نشاط التجزئة.

وارتفع مؤشر نيكاي الياباني مع انحسار المخاوف إزاء الاقتصاد الأمريكي، مما دفع المستثمرين إلى مواصلة شراء الأسهم المتراجعة بعد موجات بيع مكثفة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وصعد نيكاي 0.6 % لينهي الجلسة عند 40794.86 نقطة، وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1 % إلى 2966.57 نقطة.