سوق دبي قرب 6160 نقطة.. و«سالك» لمستوى قياسي جديد

واصل سهم «سالك» تسجيل أرقامه القياسية، ليقفز بـ1.7 % إلى 6.6 دراهم، وهو أعلى مستوى له منذ إدراجه في سوق دبي المالي، كذلك، ارتفع سهم «مساكن دبي ريت» خلال الجلسة بنسبة 5.4 % عند 1.37 درهم، مسجلاً أعلى مستوى منذ إدراجه بالسوق في شهر مايو الماضي.

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» على ما يقارب من نصف سيولة سوق دبي المالي، أمس، بقيمة جاوزت 359.7 مليون درهم، بما يعادل 49.2 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 731.7 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 6160 نقطة، بدعم أداء بعض الأسهم القيادية، ليغلق مؤشر السوق عند 6156.01 نقطة، منخفضاً بـ0.17 %.

وتصدر سهم «الرمز كوربوريشن» ارتفاعات 27 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 6.96 %، وصعدت أسهم بنك السلام- البحرين 3.2 %، ودبي الوطنية للتأمين 3.03 %، وجي إف إتش المالية 2.3 %، والإمارات دبي الوطني 1.3 %.

وانخفضت أسهم الإسمنت الوطنية 9.9 %، وبي إتش إم كابيتال 4.54 %، والنعيم القابضة 3.74 %، واكتتاب القابضة 2.25 %.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 20 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 215.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 195.7 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10329.52 نقطة متراجعاً هامشياً 0.02 %. وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 173 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 141.9 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 132.13 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 10.8 %، وأريد 10.2%، وسوداتل للاتصالات 4.7 %، والإمارات لقيادة السيارات 3.04 %. في المقابل، تراجعت أسهم البنك التجاري الدولي 5.98 %، وملتيبلاي 3.73 %، وبرجيل القابضة 2.65 %، وأبوظبي لبناء السفن 1.77 %.

رسملة وسيولة

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.215 تريليونات درهم في جلسة منتصف الأسبوع، موزعة بواقع 3.154 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.061 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.9 مليار درهم، موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و731.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 568.6 مليون سهم عبر تنفيذ 36.6 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وشهدت البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ صعد «تاسي» السعودي 0.23 %، والقطري 0.37 %، ومسقط 0.15 %، بينما تراجعت بورصتا الكويت 0.34 %، والبحرين 0.06 %، وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر بورصة مصر 0.64 %. وارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.23 % ليغلق عند 10947 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 4.8 مليارات ريال.

وتصدر سهم «برغرايززر» ارتفاعات السوق بنسبة 10 % مغلقاً عند 16.83 ريالاً، وصعد سهما أرامكو السعودية، وأكوا باور، بنسبة 1% عند 24.33 ريالاً و220.50 ريالاً على التوالي.

وارتفع سهم سابك بنسبة 2 % عند 57.65 ريالاً، كذلك، ارتفع سهم أبومعطي بنسبة 10 % عند 41.80 ريالاً، في المقابل، انخفضت أسهم بنك البلاد وسناد القابضة، وميدغلف للتأمين، والخدمات الأرضية، وأسمنت الرياض، وعلم بنسب تراوحت بين 2 و3 %.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وبلغت قيمة التداول 5.2 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.458 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.64 % ليغلق عند مستوى 35480 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.43 % ليغلق عند مستوى 43420 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.64 % ليغلق عند مستوى 15935 نقطة، فيما تراجع مؤشر مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.14 % ليغلق عند مستوى 3800 نقطة.

كذلك، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.15 % ليغلق عند مستوى 10505 نقاط، واستقر مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» عند مستوى 14118 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.2 % ليغلق عند مستوى 3576 نقطة.

الأردن

أغلق المؤشر العام لأسهم الأردن مرتفعاً 0.23 % إلى 2898 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 8.8 ملايين دينار، مقارنة مع 8.9 ملايين في الجلسة السابقة.

وارتفعت البورصة الأردنية، أمس، بدعم شراء في أسهم قيادية مثل البنك العربي وسط سيولة جيدة.

وصعد سهم الكهرباء الأردنية 0.78 % إلى 2.57 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 0.7 % إلى 2.89 دينار وسهم البنك العربي 0.35% إلى 5.74 دنانير، فيما انخفض سهم البوتاس العربية 0.94% إلى 31.55 ديناراً.