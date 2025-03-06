سوق دبي يتماسك فوق 5313 نقطة بسيولة 658 مليوناً

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.873 تريليونات درهم في ختام تداولات أمس، منتصف جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 2.941 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و932.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.14 مليار درهم في سوق أبوظبي، و658.12 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 580.2 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 35.25 ألف صفقة.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5313 نقطة، ليغلق مؤشر السوق عند 5313.16 نقطة، منخفضاً بـ0.77%.

وواصل سهم «الاتحاد العقارية» صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، مرتفعاً 3.24% ليغلق عند 0.573 درهم، ليأتي في المرتبة الثانية من ناحية السيولة بقيمة 61.8 مليون درهم، بعد سهم «إعمار العقارية» الذي اجتذب سيولة بـ190 مليون درهم. وتصدر سهم «الإمارات للاستثمار» ارتفاعات 23 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 11.65%، وصعدت أسهم الوطنية الدولية القابضة 9.2%، واكتتاب القابضة 3.6%، وباركن 2.48%، وأملاك للتمويل 2.23%.

وشهد سوق دبي، في جلسة أمس، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة بقيمة 16.4 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 3 ملايين سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 5.48 دراهم للسهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 61.3 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 287 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 225.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9556.58 نقطة متراجعاً 0.36% في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من مجمل التداولات بسيولة 138.8 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 119.96 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 118.24 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم برجيل القابضة 4.7%، والخليج اﻻستثمارية 3%، وبيور هيلث القابضة 1.94%، وأبوظبي الإسلامي 1.83%.

أسواق عربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجع «تاسي» السعودي 0.28%، والكويت 0.45%، ومسقط 0.01%، والبحرين 0.21%، بينما صعدت بوصة قطر 0.21%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.37%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.28% ليغلق عند 11899 نقطة، وبتداولات بلغت 5.6 مليارات ريال، وانخفض سهم أرامكو السعودية بأكثر من 1% عند 26.55 ريالاً.

وتراجعت أسهم ولاء للتأمين، ونايس ون، وفقيه الصحية، وأماك، وهرفي للأغذية، ودلة الصحية، وجاهز، وملاذ للتأمين بنسب تراوحت بين 6 و10%.

وفي المقابل، ارتفع سهم أكوا باور بنسبة 2% عند 339.20 ريالاً، وصعد سهم أسمنت المدينة، بنسبة 4% عند 20.54 ريالاً، وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الرابع 2024 إلى 41.1 مليون ريال وبنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023.

مصر

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 30876 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 38515 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13583 نقطة.

وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة أمس، إذ ارتفع المؤشر الرئيس مدفوعاً بصعود أسهم قيادية وعلى رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والمصرية للاتصالات، والشرقية-إيسترن كومباني، وبالم هيلز للتعمير، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وبلغت قيمة التداول 3.6 مليارات جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.279 تريليون جنيه.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 8533 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 11840 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3298 نقطة.