أسهم أوروبا تتنفس من جديد مع تخفيف ألمانيا «مكابح» الديون

ارتفعت الأسهم الأوروبية في تداولات أمس، بعد أسوأ أداء يومي لها في ما يزيد على ستة أشهر، بعدما وافق ساسة ألمان على تخفيف ما تسمى «مكابح الديون» في البلاد.

واتفقت الأحزاب المشاركة في المحادثات لتشكيل الحكومة الجديدة في ألمانيا، على محاولة تخفيف القواعد المالية المتعلقة بالدفاع وإنفاق الولايات الاتحادية وإنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو (529.95 مليار دولار) لتعزيز البنية الأساسية في البلاد.

واقترح البنك المركزي الألماني في وقت سابق من يوم الثلاثاء إصلاحاً واسع النطاق يمكن أن يمنح الحكومة ما يصل إلى 220 مليار يورو من النقد الإضافي للدفاع، والاستثمار في هذا العقد.

ووفق الاقتراح، ستُصبح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة 60 في المئة في الاتحاد الأوروبي المعيار المركزي لنظام «كبح الديون».

وفي ما يتعلق بزيادة نطاق الاستثمار، فإنه إذا كانت نسبة الدين أقل من 60 في المئة يمكن للحكومة أن تتعهد بما يصل إلى 220 مليار يورو من الاستثمارات الإضافية الممولة بالديون بحلول سنة 2030. أما إذا تجاوزت نسبة الدين 60 في المئة فسيتم تحديد نطاق الاستثمار هذا عند نحو 100 مليار يورو.

ارتفاع الأسهم الأوروبية

إلى ذلك، قفز مؤشر الأسهم القيادية في ألمانيا 2.6 في المئة في التداولات مقترباً من أعلى مستوى قياسي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.5 في المئة غداة تسجيله أسوأ أداء يومي له منذ أغسطس من سنة 2024 مع بدء سريان رسوم جمركية جديدة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25 في المئة على الواردات من المكسيك وكندا.

واتفق الحزبان اللذان يتفاوضان على تشكيل الحكومة المقبلة في ألمانيا على إنشاء صندوق للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو (534 مليار دولار) وتخفيف القواعد المالية لتعزيز الإنفاق الدفاعي وتنشيط النمو.

وقفز عائد السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات 20 نقطة أساس إلى 2.680 في المئة. وتقدمت أسهم شركات البناء وصناعة الأسلحة في البلاد. وارتفع سهم شركة هايدلبرج ماتيريالز لصناعة الأسمنت 7.8 في المئة وزاد سهم بيلفينجر للخدمات الصناعية 11.7 في المئة وكسب سهم مجموعة هوختيف للإنشاءات 7.6 في المئة.

وصعد سهما راينميتال ورينك للصناعات الدفاعية 1.3 في المئة و5.5 في المئة على الترتيب.

وقاد مؤشر البنوك الأوروبية مكاسب القطاعات بارتفاعه أربعة في المئة تقريباً.

وانخفض سهم أديداس 3.3 في المئة بعدما توقعت شركة الملابس والأدوات الرياضية تباطؤ نمو المبيعات قليلاً إلى 10 في المئة في سنة 2025.

اليابان.. جلسة متقلبة

أغلق المؤشر نيكاي الياباني، على ارتفاع طفيف بعد جلسة تداولات متقلبة حتى على الرغم من تراجع شهية المخاطرة بسبب مخاوف من حرب تجارية محتملة بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية وتبعات ذلك على الاقتصاد العالمي.

وأنهى نيكاي التعاملات على زيادة نسبتها 0.2 في المئة مسجلاً 37418.24 نقطة، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3 في المئة مسجلاً 2718.21 نقطة.

وصعد نيكاي فترة وجيزة بنسبة وصلت إلى 0.7 في المئة بعدما ألقى الرئيس الأمريكي أول خطاب أمام الكونجرس منذ عودته للبيت الأبيض.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير محللي السوق في سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول إن المكاسب تقلصت بعد الظهيرة مع تحول الاهتمام إلى الغموض الذي يكتنف تبعات فرض الرسوم الجمركية.

وأضاف «الرسوم الجمركية تلك التي أعلنت ستستمر في التواتر على الأرجح وبذلك سيبقى الشعور العام بوجوب توخي الحذر».

وقال إيتشيكاوا إن من الصعب على الأرجح وجود عمليات شراء قوية في الأسهم اليابانية في وقت لم يتضح فيه بعد الموقف النهائي للولايات المتحدة في ما يتعلق بسياسة الرسوم الجمركية.

وتعافت أسهم شركات السيارات بقوة مع هبوط الين قليلاً بعدما وصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار في الجلسة السابقة. وأنهى سهم تويوتا موتور التعاملات على ارتفاع 3.5 في المئة وهوندا موتور 2.1 في المئة.

كما زاد سهم فاست رتيلينج المالكة لعلامة يونيكلو التجارية 1.7 في المئة ليمنح نيكاي أكبر دفعة، كما قفز سهم فوجيكورا المصنعة لكابلات مراكز البيانات 7.4 في المئة مسجلاً أكبر مكاسب بالنسبة المئوية على المؤشر.

وتباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا إذ هبط سهم أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق 0.3 في المئة بعدما محا مكاسبه، ولكن سهم مجموعة سوفت بنك التي تركز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ارتفع 0.8 في المئة بينما تراجع سهم طوكيو إلكترون بما يقرب من اثنين في المئة.