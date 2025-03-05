سوق دبي فوق 5350 نقطة بمكاسب 4 مليارات درهم

عزز مؤشر سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثانية على التوالي، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.51% أو ما يعادل 27 نقطة، مسجلاً مستوى 5354.65 نقطة، بدعم أسهم قطاع العقارات الذي ارتفع بـ2.4%، ولا سيما سهمي «إعمار».

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 938.5 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 942.45 مليار درهم في نهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «الأسمنت الوطنية» ارتفاعات 27 سهماً في سوق دبي مرتفعاً 12.8% ليغلق عند 3.71 دراهم، في حين استحوذ سهما «إعمار» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 344.2 مليون درهم بما يعادل 44.4% من سيولة سوق دبي الإجمالية البالغة 774.6 مليون درهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «إعمار العقارية» 2.2% عند 14.15 درهماً، و«إعمار للتطوير» 2.3% عند 13.10 درهماً.

كما ارتفع «الاتحاد العقارية» 11.9% عند 0.555 درهم، و«باركن» 2.55% عند 4.83 دراهم و«ديوا» 0.39% عند 2.61 درهم، وزاد «دبي الإسلامي» 0.13%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 163.7 مليون درهم في جلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 409.7 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 246 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.33% إلى مستوى 9591.34 نقطة في جلسة أمس، ليربح السوق نحو 4 مليارات درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من مجمل التداولات بنحو 140.2 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 125.5 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 97.8 مليون درهم.

وارتفعت أسهم «أبوظبي الوطنية للتكافل» 14.9%، و«مجموعة أرام» 4.3%، و«سيراميك رأس الخيمة» 3.15%، و«أبوظبي الوطنية للتأمين» 3%، و«الدار العقارية» 2%.

مكاسب سيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب في ختام ثاني جلسات شهري رمضان ومارس، وربح رأس مالها السوقي ما يقرب من 8 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاع العقارات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.894 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 3.902 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.960 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و942.45 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.9 مليار درهم، موزعة بواقع 1.13 مليار درهم في سوق أبوظبي، و774.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 571.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 40.5 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجع «تاسي» السعودي 1.58%، والكويت 0.10%، ومسقط 0.31%، والبحرين 0.005%، فيما ارتفعت بورصة قطر 0.66%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.73%.

السعودية

وتراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.58% ليغلق عند 11932 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من شهرين، وبتداولات بلغت 6.5 مليارات ريال.

وانخفض سهم أرامكو السعودية بأكثر من 2% عند 26.90 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 22 مليون سهم وبقيمة تجاوزت 600 مليون ريال، وأعلنت الشركة انخفاض أرباح الربع الرابع من سنة 2024 إلى 86.6 مليار ريال، وبنسبة 16%، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023، وأعلنت الشركة توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 0.33 ريال للربع الرابع.

وهبط سهم أكوا باور، بنسبة 6% عند 333.20 ريالاً، وتراجع سهم هرفي للأغذية بنسبة 4% عند 23 ريالاً، وتصدر سهم نايس ون تراجعات السوق بنسبة 10%، وفي المقابل، ارتفع سهم المطاحن الحديثة بنسبة 1% عند 39.85 ريالاً، وتصدر سهم مرافق ارتفاعات السوق بنسبة 6%.

مصر

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاً جماعياً، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت قيمة التداول 3.1 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.279 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 30762 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 38449 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 13532 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 8626 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 11934 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3302 نقطة.