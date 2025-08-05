تأرجح «وول ستريت» وأرباح الشركات تصعد بأسهم أوروبا

تأرجحت مؤشرات بورصة «وول ستريت» الأمريكية الثلاثاء، وتقلبت ما بين الصعود والهبوط خلال جلسة التداول، وسط التفاؤل إزاء احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية، في حين قيم المستثمرون دفعة جديدة من أرباح الشركات.

وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 164 نقطة أو 0.37% إلى 44009.29 نقطة، وستاندرد آند بورز 500 بمقدار 28 نقطة أو 0.45 % إلى 6299.63 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك 102 نقطة أو 0.49 % إلى 20962.09 نقطة.

وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية يوم الاثنين، أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية منذ 27 مايو مع سعي المستثمرين إلى تحقيق مكاسب بعد عمليات بيع يوم الجمعة وكثفوا الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر بعد بيانات الوظائف التي جاءت أقل من المتوقع.

العجز التجاري

وانخفض العجز التجاري في الولايات المتحدة بشكل حاد في يونيو، مدفوعاً بتراجع حاد في الواردات، بعد أن قامت الشركات بتأمين مخزونات في الأشهر السابقة تحسباً للرسوم الجمركية.

وفي يونيو، انكمش الميزان التجاري الأميركي في السلع والخدمات 60,2 مليار دولار، بحسب البيانات التي نشرتها وزارة التجارة، أي بانخفاض 16% عن مايو.

وهذه الأرقام أفضل بشكل طفيف مما توقعه المحللون الذين قدروا أن العجز التجاري سيبلغ 61 مليار دولار في يونيو، وفق «ماركت ووتش».

ويشكل انخفاض الواردات إجمالي انكماش العجز التجاري تقريباً، مع تراجع 3,7%.

ويتعلق هذا الانخفاض بشكل خاص بالمنتجات الصيدلانية والسيارات والنفط، وهي قطاعات تعرضت لتهديدات أو واجهت رسوما جمركية، أو شهدت انخفاضا في كلف الإنتاج.

أرباح الشركات

وأغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع مدعومة بأرباح الشركات التي جاءت أفضل من المتوقع وتجدد التفاؤل باحتمال إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.15 % كما صعدت معظم البورصات.

وقدم موسم الأرباح بعض الارتياح للمستثمرين القلقين من تأثير عدم اليقين التجاري على أداء الشركات.

وصعد مؤشر الأغذية والمشروبات 1.2 % ليكون القطاع الأفضل أداء خلال اليوم.

وارتفعت أسهم شركة إنفنيون الألمانية لصناعة الرقائق الإلكترونية 4.6 % بعد أن رفعت بشكل طفيف توقعات أرباحها للعام بأكمله وأشارت إلى بداية تعافي سوق أشباه الموصلات العالمية على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن الرسوم الجمركية.

وقالت شركة بريتيش بتروليوم للطاقة إنها ستراجع أفضل السبل لتطوير واستثمار أصول إنتاج النفط والغاز والنظر في المزيد من خفض التكاليف لتعزيز عوائد المساهمين بعد أن تجاوزت توقعات أرباح الربع الثاني من العام، ما أدى إلى ارتفاع أسهمها 2.8 %.

وانخفضت أسهم البنوك الحساسة لأسعار الفائدة 0.3 % بالتزامن مع انخفاض عوائد منطقة اليورو.

وارتفع مؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق، لكن خسائر سهمي شركتين مرتبطتين بالرقائق حدت من المكاسب.

وأوقف المؤشر الياباني سلسلة جلستين متتاليتين من الخسائر ليغلق على ارتفاع 0.64 % ويسجل 40549.54 نقطة.

وقفز مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.7 % إلى 2936.54 نقطة.