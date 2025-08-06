«البنوك» و«العقارات» تقود مكاسب سوق دبي بـ 8 مليارات

قادت أسهم البنوك والعقارات مكاسب سوق دبي المالي للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.67% أو ما يعادل 40.8 نقطة، مسجلاً 6166.38 نقطة، رابحاً ما يناهز 8 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.053 تريليون درهم في نهاية جلسة الاثنين إلى 1.061 تريليون درهم بنهاية جلسة الثلاثاء.

وتصدر سهم «الوطنية الدولية القابضة» ارتفاعات 37 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 5.75%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بأكثر من 100 مليون درهم مرتفعاً 0.65% عند 15.45 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 54.5 مليون درهم صاعداً 1.9%، مغلقاً عند 26.65 درهماً، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 53.6 مليون درهم.

وقفز سهم «سالك» بنسبة 1.57% إلى 6.49 دراهم، وهو أعلى مستوى له منذ إدراجه في سوق دبي المالي، وصعدت في سوق دبي أسهم دبي للمرطبات 5.7%، وسلامة 2.8%، وأرامكس 2.6%، فيما انخفضت أسهم الرمز كوربوريشن 4.96%، وسوق دبي المالي 1.7%، والفردوس القابضة 1.03%، ودبي للاستثمار 1%.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 40.2 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 173.5 مليون درهم مقابل 133.3 مليوناً مبيعات.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.32% إلى 10331.20 نقطة، ليربح السوق نحو 5 مليارات درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 115.8 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 83.65 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 82.5 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم رابكو للاستثمار 5.5%، وأبوظبي الوطنية للتأمين 3.3%، وإي سفن- أذونات 2.97%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 2.86%، فيما تراجعت أسهم الخليج للمشاريع الطبية 3.2%، والخليج اﻻستثمارية 2.7%، وأمريكانا للمطاعم 1.9%، ومجموعة مير 1.46%.

المكاسب والسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي في ختام تداولات الثلاثاء بنحو 13 مليار درهم، بدعم الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.199 تريليونات درهم في نهاية الاثنين إلى 4.212 تريليونات درهم بنهاية جلسة الثلاثاء، موزعة بواقع 3.151 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.061 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة 1.35 مليار درهم، منها 868.5 مليون درهم في سوق أبوظبي، و484.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 388.6 مليون سهم عبر 30.44 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات الأسواق العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ صعد المؤشر السعودي 0.76%، والكويتي 0.53%، والقطري 0.93%، ومسقط 0.36%، فيما تراجعت بورصة البحرين 0.13%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر 1.58%.

السعودية

وارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.76%، ليغلق عند 10922 نقطة، وبتداولات بلغت 5.5 مليارات ريال.

وصعدت أسهم المجموعة السعودية، وعلم، وجاهز، ومتكاملة، وينساب، ورعاية، ولومي بنسب تراوحت بين 3 و8%.

وقفز سهم أديس بنسبة 10% عند 14.45 ريالاً، وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 24.12 ريالاً، في المقابل أغلق على تراجع سهم بنك الرياض بنسبة 2% عند 27.42 ريالاً، وأسمنت المدينة بـ4% عند 16.55 ريالاً، وهبط سهم المتحدة للتأمين بنسبة 8% عند 5.94 ريالات.

مصر

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وبلغت قيمة التداول 5.4 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.452 تريليون جنيه.

وقفز مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.58%، ليغلق عند مستوى 35254 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.41%، ليغلق عند مستوى 43234 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.6%، ليغلق عند مستوى 15833 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 1.37%، ليغلق عند مستوى 3805 نقاط.

كذلك ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 10489 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.85%، ليغلق عند مستوى 14118 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.85%، ليغلق عند مستوى 3569 نقطة.

الأردن

وأغلق المؤشر العام لأسهم الأردن مرتفعاً هامشياً 0.01% إلى 2891.21 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 8.9 ملايين دينار، مقارنة مع 13.4 مليوناً في الجلسة السابقة.

وأنهت البورصة الأردنية تعاملاتها دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة وسط مضاربات وسيولة جيدة.

وانخفض سهم مصفاة البترول 0.94 % إلى 5.25 دنانير، وسهم البوتاس العربية 1.97 % إلى 31.85 ديناراً، فيما ارتفع سهم مناجم الفوسفات 2.83 % إلى 19.25 ديناراً، في حين استقر سهم البنك العربي عند 5.72 دنانير.