الأسهم الأمريكية ترتفع قبل صدور بيانات التصنيع ورسوم ترامب

ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات أمس، مع ترقب بيانات اقتصادية مهمة، وتقييم المستثمرين التعريفات الجمركية ضد المكسيك وكندا والصين والتي ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.

وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.35% أو 151 نقطة إلى 43992 نقطة، وارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.4% أو 25 نقطة إلى 5980 نقطة، و«ناسداك» المركب بنسبة 0.35% أو 65 نقطة إلى 18912 نقطة.

وارتفع سهم «تسلا» بنسبة 2.3% إلى 299.3 دولاراً، بدعم من توصية إيجابية من قبل «آدم جونز» المحلل لدى «مورجان ستانلي»، والذي توقع صعود السهم بنسبة 50%. وترقب المستثمرون بيانات النشاط الصناعي في الولايات المتحدة التي ستصدر عن «إس آند بي جلوبال» ومعهد إدارة التوريد في وقت لاحق، فضلاً عن بيانات سوق العمل المقرر صدورها هذا الأسبوع.

الأوروبية

حامت الأسهم الأوروبية قرب مستويات قياسية مرتفعة أمس بدعم من أسهم شركات التصنيع الدفاعي بعد أن اتفق قادة القارة على زيادة الإنفاق الدفاعي، ووضع خطة سلام تتعلق بأوكرانيا لعرضها على الولايات المتحدة.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 %، ويتجه لمواصلة سلسلة مكاسب استمرت عشرة أسابيع. وزاد مؤشر الفضاء والدفاع الأوروبي بأكثر من 6 % إلى مستوى قياسي مرتفع بعد أن اتفق قادة القارة، مطلع الأسبوع، على ضرورة إنفاق المزيد على الدفاع ليظهروا للولايات المتحدة أنهم قادرون على حماية أنفسهم. وصعد سهم راينميتال 17.4 %، وقفز سهم بي.إيه.إي سيستمز 11.6 %، وتقدم سهم ليوناردو 15.1 %.

وقدم تقرير حول دفعة إضافية بعدما ذكر أن الأحزاب المشاركة في محادثات تشكيل الحكومة الجديدة في ألمانيا تدرس إنشاء صندوق للدفاع. وصعد مؤشر الأسهم القيادية بألمانيا 0.9 %، متفوقاً على نظرائه.

اليابانية

وأغلق مؤشر نيكاي الياباني مرتفعاً بأكثر من 1 %، متعافياً من أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من الأداء القوي للأسهم في وول ستريت الأسبوع الماضي وضعف الين.

وقفز مؤشر نيكاي 1.7 % إلى 37785.47 نقطة، وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.77 % إلى 2729.56 نقطة.

وقال كيوهيدي ناجاتا، كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري: «هبط المؤشر نيكاي إلى مستوى دفع المستثمرين إلى شراء الأسهم».

وأضاف: «كان من الممكن أن يمضي مؤشر نيكاي في الهبوط اليوم، لكن هذا لم يحدث على الرغم من ضعف الطلب من المستثمرين الأجانب. وذلك بسبب الطلب على إعادة شراء أسهم الشركات».

وتعمل الشركات اليابانية على إعادة شراء أسهمها بمستويات قياسية لتعزيز العائدات لمساهميها. وقفز سهم ريكروت بنسبة 6.93 % بعد أن قالت شركة التوظيف إنها ستعيد شراء ما يصل إلى 3.5 % من أسهمها المصدرة.

وتراجع الين إلى 151 مقابل الدولار أمس بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من شهرين ونصف الشهر الأسبوع الماضي. وعادة ما يؤدي ضعف العملة المحلية إلى ارتفاع أسهم الشركات التي تعتمد على التصدير، إذ إنها تزيد من قيمة الأرباح المحققة في الخارج عند إعادتها لليابان واحتسابها بالين.وصعدت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات وعددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية، مع ارتفاع قطاع الخدمات 3.26 % ليكون الأفضل أداءً.