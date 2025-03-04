مؤشر سوق دبي فوق 5325 نقطة بدعم «إعمار العقارية»

صعد مؤشر سوق دبي المالي في تداولات، أمس، أولى جلسات شهري رمضان ومارس، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.19% أو ما يعادل 10 نقاط، وهي أعلى وتيرة ارتفاع يومية في أسبوعين، مسجلاً مستوى 5327.6 نقطة، بدعم سهم «إعمار العقارية» الذي ارتفع بـ2.2% مغلقاً عند 13.6 درهماً.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 938.43 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 938.51 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «دبي للمرطبات» ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 14.96% ليغلق عند 21.9 درهماً، في حين استحوذ سهما «إعمار» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 317.2 مليون درهم بما يعادل 44.9% من سيولة سوق دبي الإجمالية البالغة 706.2 ملايين درهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم الوطنية للتأمينات العامة 8.97%، والعربية للطيران 3.15%، وشعاع كابيتال 3.01%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 13.7 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 313.35 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 299.64 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9560.30 نقطة متراجعاً هامشياً 0.05% في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 163.7 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 73.6 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 69.3 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم رأس الخيمة للأسمنت 4.55%، وألفا ظبي القابضة 3.5%، والخليج للمشاريع الطبية 3.46%، وأسمنت الخليج 3.45%.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.6 مليار درهم، موزعة بواقع 887.23 مليون درهم في سوق أبوظبي، و706.2 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 359.8 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 31 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، ارتفع «تاسي» السعودي 0.73%، وقطر 0.18%، والكويت 0.40%، والبحرين 0.47%، فيما تراجعت بورصة مسقط 0.36%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.42%.

السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.73% ليغلق عند 12124 نقطة، وبتداولات بلغت 6.1 مليارات ريال.

وصعد سهم مصرف الراجحي بنسبة 3% عند 102 ريال، وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 27.50 ريالاً.

وصعدت أسهم بنك الرياض، والدريس، والخزف السعودي، والموارد، ومدينة المعرفة، والأبحاث والإعلام، وشاكر بنسب تراوح بين 3 و5%، وتصدر سهم سيسكو القابضة ارتفاعات السوق بنسبة 7%.

في المقابل، تراجع سهم أكوا باور بنسبة 6% عند 353.20 ريالاً، وهبط سهم مرافق، بنسبة 5% عند 46.30 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 3.3 ملايين سهم وبقيمة 150 مليون ريال.

مصر

أعلقت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وبلغت قيمة التداول 3.7 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 30988 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 38708 نقاط، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13630 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 8645 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 11967 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3304 نقاط.