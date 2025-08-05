المؤشرات الأوروبية ترتفع مع متابعة نتائج أعمال الشركات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل جلسة الثلاثاء، مع انخفاض عوائد السندات السيادية في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وسط تقييم الأسواق تقارير الأعمال الفصلية لعدد من الشركات الكبرى.

وصعد «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0​.45% عند 543 نقطة، وحد من مكاسب المؤشر الأوروبي خسائر أسهم المرافق.

وقفز «داكس» الألماني بنسبة 0.7% عند 23925 نقطة، وارتفع «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.4% عند 7662 نقطة، فيما أضاف «فوتسي 100» البريطاني نحو 0.5% عند 9174 نقطة.

وارتفع سهم «بي بي» المدرج في لندن بنسبة 1.35% عند 4.115 استرلينياً، بعدما حققت أرباحاً - بعد استبعاد تأثيرات تقلبات أسعار النفط والغاز - قدرها 2.35 مليار دولار في الربع الثاني، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 1.81 مليار دولار.

وتترقب الأسواق صدور القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات في القطاع الخدمي داخل اقتصادات منطقة اليورو، لاستشراف آفاق تعافي دول العملة الموحدة بعد انتهاء دورة التشديد النقدي.