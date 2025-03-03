101.4 مليار درهم أرباح 55 شركة مدرجة بدبي 2024

ارتفعت الأرباح الصافية لـ55 شركة مدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 26.3% خلال عام 2024، مدفوعة بالانتعاش الاقتصادي بإمارة دبي. وأظهر رصد لـ«البيان» استناداً إلى إفصاحات الشركات المدرجة المعلنة على موقع سوق دبي المالي، أن الأرباح الصافية للشركات خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2024 وصلت إلى 101.4 مليار درهم مقابل نحو 80.3 مليار درهم خلال عام 2023.

وحققت بنوك دبي، ارتفاعاً في الأرباح الصافية خلال عام 2024، بنسبة بلغت 8.5% لتصل إلى 43.3 مليار درهم.

الإمارات دبي الوطني

استحوذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل نمواً بنسبة 7%، حيث حقق البنك أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 27.1 مليار درهم للعام 2024 مستفيداً من توسيع نطاق حضوره الإقليمي وتوسيع نطاق أنشطته في مجال إدارة الثروات. وبلغت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بعد الضريبة 23 مليار درهم في 2024 (شاملة أرباح الإمارات الإسلامي)، فيما أعلن البنك توزيع أرباح بقيمة 100 فلس للسهم.

إعمار العقارية

سجلت «إعمار العقارية»، أفضل نتائجها على الإطلاق في عام 2024، ووصلت الأرباح الصافية العائدة إلى مالكي الشركة إلى 13.5 مليار درهم في 2024، بنمو 16%، مقارنة مع 11.63 مليار درهم في 2023. وأكدت «إعمار» سياسة توزيع الأرباح، بالإضافة إلى أعلى توزيعات أرباح مقترحة في تاريخها بنسبة 100% من رأس المال لعام 2024، وبقيمة تعادل 8.8 مليارات درهم، بزيادة 100% مقارنة بعام 2023.

بنك المشرق

وسجل بنك «المشرق» صافي ربح 9.02 مليارات درهم خلال عام 2024 بزيادة 4% مقارنة بعام 2023، وذلك بعد دفع ضرائب بقيمة 869 مليون درهم.

دبي الإسلامي

أعلن بنك «دبي الإسلامي» أن أرباحه الصافية بلغت 8.16 مليارات درهم خلال عام 2024، مقارنة مع 7 مليارات درهم خلال عام 2023. وكشف البنك أن مجلس الإدارة اقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 45 فلساً للسهم الواحد.

كهرباء ومياه دبي

بلغت أرباح هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» نحو 7.235 مليارات درهم في عام 2024، مقارنة بأرباح 7.93 مليارات درهم خلال 2023. ووافق مجلس إدارة «ديوا» على توزيع أرباح نقدية بقيمة 3.1 مليارات درهم (6.2 فلوس للسهم) عن النصف الثاني من عام 2024 ومن المقرر دفعها لمساهمي الشركة في أبريل 2025. وحققت «ديوا» في عام 2024 إيرادات قياسية بلغت 31 مليار درهم بنمو 6%، وصافي ربح تشغيلي قدره 9.33 مليارات درهم.

دبي التجاري

سجل «دبي التجاري» نمواً في صافي الأرباح بنسبة 20% لتصل إلى 3.029 مليارات درهم بنهاية عام 2024، قياساً بأرباح قدرها 2.65 مليار درهم تم تحقيقها خلال عام 2023. وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 50.74% ما يعادل 50.74 فلساً لكل سهم عن عام 2024، وهذا أعلى 14% مقارنة بتوزيعات 2023.

الإمارات الإسلامي

حقق مصرف «الإمارات الإسلامي»، أرباحاً قياسية بلغت 3.1 مليارات درهم خلال 2024، وذلك قبل احتساب الضرائب، أي بزيادة بنسبة 46% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع صافي الربح ليسجل رقماً قياسياً بلغ 2.81 مليار درهم، بزيادة قدرها 32%.

دو

سجلت «دو» قفزة 49.1% في صافي الربح إلى 2.5 مليار درهم، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بواقع 34 فلساً للسهم الواحد، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح إلى 54 فلساً للسهم الواحد، في عام 2024.

تيكوم

أعلنت مجموعة «تيكوم» عن تحقيقها إيرادات قياسية بلغت 2.4 مليار درهم خلال العام الماضي، بزيادة 11% على أساس سنوي، فيما حقق صافي الأرباح نمواً سنوياً بنسبة 14% ليصل إلى 1.23 مليار درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

دبي للاستثمار

حققت شركة «دبي للاستثمار» صافي أرباح بعد الضريبة 1.21 مليار درهم، عائدة إلى ملاك الشركة عن السنة المالية 2024، بنمو 6.6% عن السنة السابقة التي بلغت أرباحها 1.13 مليار درهم، حيث بلغت ربحية السهم 0.28 درهم وارتفعت أرباح العام بمقدار 74.44 مليون درهم.

سالك

حققت شركة «سالك» نمواً في صافي الأرباح بعد الضرائب بنسبة 6.1% إلى 1.16 مليار درهم في العام 2024. ارتفعت إيرادات «سالك» بنسبة 8.7% على أساس سنوي إلى 2.29 مليار درهم في عام 2024، على خلفية زيادة استخدام بوابات الرسوم نتيجة للانتعاش في الحركة الاقتصادية ونمو حركة المرور، وبدء تشغيل بوابتين جديدتين للرسوم اعتباراً من 24 نوفمبر 2024، مما أدى إلى زيادة عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 8.0% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 498.1 مليون رحلة عبر كافة بوابات «سالك».

إمباور

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، نتائجها المالية للعام المالي 2024؛ حيث سجلت إيرادات قياسية بلغت 3.3 مليارات درهم عن السنة المالية 2024، بنمو 7.4%، كما سجلت أرباحاً صافية مقدارها 908 ملايين درهم خلال عام 2024، مقارنة بـ960 مليون درهم.

باركن

ارتفعت أرباح شركة «باركن»، بنسبة 7% لتصل إلى 423.5 مليون درهم بنهاية 2024، قياساً بأرباح قدرها 394.1 مليون درهم حققتها خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 18% لتصل إلى 925 مليون درهم، مقارنة بإيرادات 2023 البالغة 779.4 مليون درهم.

سوق دبي المالي

سجلت شركة سوق دبي المالي صافي أرباح بعد الضريبة 376.36 مليون درهم في 2024، بنمو 14.19% مقارنة مع 329.58 مليون درهم في عام 2023. وسجل السوق زيادة بنسبة 24% في صافي الربح قبل الضريبة والذي بلغ 409.3 ملايين درهم، مقارنة مع 329.6 مليون درهم في عام 2023.

تاكسي دبي

سجلت شركة «تاكسي دبي» ربحاً صافياً بمقدار 331.3 مليون درهم في عام 2024 مقارنة بأرباح 345.3 مليون درهم في عام 2023. وحققت إيرادات الشركة ارتفاعاً للسنة المالية 2024 بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 2.2 مليار درهم، بفضل الأداء القوي في جميع قطاعاتها، حيث أدى نمو عدد السكان والسياحة في دبي والتوسع الحضري إلى زيادة الطلب على خدمات التنقل.

مقارنة أرباح أبرز الشركات (بالدرهم)

الشركة 20242023الإمارات دبي الوطني23 ملياراً21.5 ملياراً إعمار العقارية13.5 ملياراً 11.63 ملياراً المشرق9.02 مليارات8.67 ملياراتدبي الإسلامي8.16 مليارات 7 مليارات كهرباء ومياه دبي7.235 مليارات7.93 ملياراتدبي التجاري3.029 مليارات2.65 مليارالإمارات الإسلامي2.81 مليار2.12 ملياردو2.5 مليار 1.67 مليار تيكوم1.23 مليار 1.08 مليار دبي للاستثمار1.21 مليار 1.13 مليار سالك1.16 مليار1.1 مليارإمباور908 ملايين 960 مليوناً باركن423.5 مليوناً394.1 مليوناً سوق دبي المالي376.36 مليوناً 329.58 مليوناً تاكسي دبي331.3 مليوناً 345.3 مليوناً