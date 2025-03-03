البورصات العربية تستهل مارس في المنطقة الخضراء

محمد أبو زيد ومحمد فرج

استهلت أسواق الأسهم العربية أولى جلسات شهري رمضان ومارس على وقع موجة ارتفاع في غالبية الأسواق، بينما يتطلع المستثمرون إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية وآفاق استقرار مالي، مدفوعين بتوقعات بتحسن السيولة وزيادة الإنفاق الاستثماري خلال الشهر الكريم.

جاءت المكاسب متفاوتة، حيث دعمت الارتفاعات في البورصة الكويتية معنويات المتعاملين بعد الإجازات، كما سجلت بورصات مسقط والبحرين والأردن صعوداً ملحوظاً، وسط نشاط بارز في الأسهم القيادية. وفي مصر، انعكس التفاؤل على المؤشر الرئيسي EGX30، رغم ضغوط بيعية محدودة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

السعودية

وخالفت السوق السعودية الاتجاه مسجلة تراجعاً بنسبة 0.63% بالنسبة للمؤشر الرئيسي الذي أنهى التعاملات عند 12,035.45 نقطة، وبتداولات 3.40 مليارات ريال، فيما ارتفعت السوق الموازية «نمو» بنسبة 0.57% عند مستوى 31,582.35 نقطة.

تصدرت أسهم «الكابلات السعودية» قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 5.79%، تلتها «علم» بارتفاع 2.24%، ثم «أفالون فارما» بنمو 1.96%، و«مرنة» بارتفاع 1.79%، و«الرياض ريت» بارتفاع 1.47%. بينما تصدرت أسهم «سال» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بتراجع 9.98%، ثم «باتك» بانخفاض 9.76%، و«الباحة» بخسارة 7.32%، و«سينومي ريتيل» بتراجع 6.78% و«الإعادة السعودية» بتراجع 6.75%.

ارتفاع المؤشرات الكويتية

وبعد عطلة ثلاثة أيام بمناسبة اليوم الوطني وعيد التحرير، أنهت مؤشرات البورصة الكويتية أول تعاملاتها في مارس في المنطقة الخضراء، بارتفاعات جماعية.

ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.45%، مُنهياً التعاملات عند مستوى 8,732.41 نقطة. كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.49% منهياً التعاملات عند مستوى 8,140.92 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.67%، مغلقاً عن مستوى 7,383.82 نقطة.

بالنسبة لقيمة التداول، فقد بلغت 90.69 مليون دينار، الأحد، وذلك عبر 315.95 مليون سهم، من خلال 16.79 ألف صفقة.

تصدرت أسهم «السور» قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 22.13%، تلتها «أولى وقود» بارتفاع 13.47%، ثم وطنية الوطنية الدولية القابضة بارتفاع 8.07%، و«مدينة الأعمال الكويتية العقارية» بارتفاع 7.6%، و«متحدة» بارتفاع 5.56%. بينما جاءت ضمن قائمة الأكثر انخفاضاً كل من «الأنظمة» بتراجع 27.48%، ثم «فنادق» بانخفاض 9.47%، و«أولى تكافل» بخسارة 6.63%، ثم «أسيكو» بانخفاض 5.7%، و«بيت الطاقة» بتراجع 5.16%.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط «30» عند مستوى 4441.01 نقطة (بارتفاع 5.1 نقاط أو بنسبة 0.12%) مقارنة مع 4435.86 نقطة في جلسة التداول السابقة.

بلغت قيمة التداول 3.984 ريالاً عُمانيّاً، بما يشكل انخفاضاً بنسبة 6.4% مقارنة مع قيمة تداول بلغت 4.257.840 ريالاً الجلسة السابقة. وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.053% عن آخر يوم تداول، لتبلغ ما يقارب 27.32 مليار ريال.

بلغت قيمة شراء غير العمانيين 1.828 ألف ريال وبنسبة 45.84%، وقيمة بيع غير العمانيين 753 ألف ريال وبنسبة 18.9%. وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 1.073 ألف ريال، بنسبة 26.94%.

تصدرت «مسقط للتمويل» قائمة أكثر خمس أوراق مالية ارتفاعاً (من حيث نسبة تغير السهم) بارتفاع 2.13%، تلتها «سندات البنك الأهلي» القابلة للتحويل الإلزامي 2024) بنسبة 2.06%، ثم «بنك مسقط» بنمو 1.585، و«صكوك بنك نزوى» بـ0.99%، و«الأنوار لبلاط السيراميك» بارتفاع 0.81%.

بينما تصدرت «الكروم العمانية» قائمة أكثر خمس أوراق مالية انخفاضاً بتراجع 4.76%، ثم «الوطنية للتمويل» بانخفاض 3.57%، و«فولتامب للطاقة» بخسائر 3.17%، و«الغاز الوطنية» بتراجع 2.56%، و«جلفار للهندسة والمقاولات» بتراجع 2.565.

مؤشرا البحرين يرتفعان

أغلق مؤشر البحرين العام، أول تعاملات شهر رمضان عند مستوى 1970.99 نقطة، وذلك بارتفاع 10.76 نقاط أو 0.55%، مقارنة بإغلاق يوم الخميس الماضي. كما أضاف مؤشر البحرين الإسلامي 4.66 نقاط، ليغلق عند مستوى 820.56 نقطة.

تداول المستثمرون في بورصة البحرين 1.34 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 428.97 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 62 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم القطاع المالي.

ضمت قائمة الأسهم الأكثر ربحاً (من حيث نسبة تغير سعر السهم «سوليدرتي البحرين» بارتفاع 2.47%، ثم «بنك البحرين والكويت» بنمو 2.04%، و«بنك السلام» بارتفاع 1.39%، و«المؤسسة العربية المصرفية» بارتفاع 1.33%، ثم «شركة عقارات السيف» بنمو 0.82%. بينما ضمت قائمة الأكثر انخفاضاً كلاً من «زين البحرين» بتراجع 1.74%، ثم «شركة البحرين للتسهيلات التجارية» بانخفاض 1.69%، و«بي أم أم آي» بتراجع 1.12%، و«مجموعة مطاعم الأبراج» بتراجع 0.86%.

تباين المؤشرات المصرية

وتباين أداء المؤشرات المصرية بنهاية تعاملات جلسة التداول الأولى في شهري رمضان ومارس، فبينما ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.81% مغلقاً عند 30857 نقطة، تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 0.21% مغلقاً عند 11935 نقطة، وكذلك انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.05% إلى 8631 نقطة.

سجل رأس المال السوقي في ختام تعاملات الأحد 2.279 تريليون جنيه. وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 2.6 مليار جنيه، وكمية 880.7 مليون ورقة منفذة على 68.2 ألف عملية.

تصدرت أسهم «برايم القابضة للاستثمارات المالية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 19.58%، تلتها «الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية» بنسبة 11.27%، و«ديجيتايز للاستثمار والتقنية» بنمو 7.97%، ثم «المتحدة للإسكان والتعمير» بارتفاع 7.24%، و«مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة» بارتفاع 6.59%.

أما أسهم «القاهرة للزيوت والصابون» فقد تصدرت قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.84%، ثم «العروبة للسمسرة في الأوراق المالية» بتراجع 4.55%، و«أصول E.S.B. للوساطة في الأوراق المالية» بنسبة 4.44%، و«مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري» بنسبة 4.31%.

الأردن.. «خضراء»

وأنهت بورصة الأردن تعاملات جلسة مستهل الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.21%، عند مستوى 2597.86 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.0 ملايين دينار أردني، عبر 1542 صفقة.

تصدرت أسهم «مجموعة العصر للاستثمار» قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 4.76%، تلتها «المستقبل العربية للاستثمار» بارتفاع 4%، ثم «الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها» بارتفاع 3.70%، و«إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة» بارتفاع 3.57%، و«المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار» بارتفاع 3.57% أيضاً.

أما قائمة الأكثر تراجعاً فضمت كلاً من «مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر» بتراجع 10%، ثم «تهامة للاستثمارات المالية» بانخفاض 4.68%، و«الشرق الأوسط القابضة» بتراجع 4.35%، و«الموارد الصناعية الأردنية» بتراجع 4.17%.