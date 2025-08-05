ارتفاع «وول ستريت» وسط تقييم بيانات الوظائف

فتحت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية الثلاثة على ارتفاع، أمس، بعد تراجع حاد في آخر جلسات الأسبوع الماضي، إذ حاولت الأسواق تقييم فرص خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بنسبة كبيرة، بعد تقرير الوظائف الذي جاء أضعف من المتوقع.

وصعد مؤشر داو جونز 135.4 نقطة، أو 0.31 % خلال التعاملات إلى 43724.02 نقطة، وكسب مؤشر ستاندرد آند بورز نحو 33.7 نقطة، أو 0.54 %، إلى 6271.71 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك الجمع 203.8 نقاط، أو 0.99 %، إلى 20853.907 نقطة.

إلى ذلك، وصف مسؤولون كبار في الاحتياطي الفيدرالي، سوق العمل الأمريكي بأنه «متين»، حتى بعد تقرير الوظائف الضعيف لشهر يوليو، ولم يروا أي ضرورة للتعجل في خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وقال «جون ويليامز» رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، خلال مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، الجمعة: «أود أن أقول إن حالة سوق العمل متينة، لكننا نشهد بالتأكيد تباطؤاً في نمو الوظائف».