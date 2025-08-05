سوق دبي فوق 6125 نقطة مجدداً بمكاسب ملياري درهم

تخطى مؤشر سوق دبي المالي مستوى 6125 نقطة مجدداً، ليعاود ارتفاعه في تداولات، أمس، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.22% أو ما يعادل 13.6 نقطة، مسجلاً 6125.6 نقطة، رابحاً ما يفوق ملياري درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والصناعة والاتصالات والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.051 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 1.053 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «الخليج للملاحة» ارتفاعات 16 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 5.2%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ127.2 مليون درهم مستقراً عند 15.35 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 84.14 مليون درهم صاعداً 0.19%، مغلقاً عند 26.15 درهماً، ثم «إعمار للتطوير» جاذباً 38.4 مليون درهم مرتفعاً 0.66% ليغلق عند 15.3 درهماً.

وقفز سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.5% إلى 10 دراهم، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2006، وصعدت في سوق دبي أسهم الوطنية للتأمينات العامة 2.4%، والاستشارات المالية الدولية 2.04%، وأملاك للتمويل 1.2%، في المقابل، تراجعت أسهم المزايا القابضة 3.3%، وديار للتطوير 1.9%، واكتتاب القابضة 1.86%، وسبينس 1.84%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة بقيمة 56.2 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 8.85 ملايين سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 6.35 دراهم للسهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 28 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 194.4 مليون درهم مقابل 166.4 مليوناً مبيعات.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10298.75 نقطة متراجعاً بنسبة 0.17%.

وتصدر «ملتيبلاي» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 233.8 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 124.8 مليون درهم، ثم «إي آند» بسيولة 48.95 مليون درهم.

وارتفعت أسهم بنك الشارقة 3.64%، وبرجيل القابضة 3.45%، ورابكو للاستثمار 3.3%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 2.94%، فيما تراجعت أسهم إي سفن- أذونات 9.8%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 9.75%، والبنك العربي المتحد 5.3%، وبريسايت 4.7%.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة 1.5 مليار درهم، منها 994.13 مليون درهم في سوق أبوظبي، و501.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 477.5 مليون سهم عبر 28.8 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات الأسواق العربية ارتفاعاً في الأداء، حيث صعد «تاسي» السعودي 0.06%، والقطري 0.11%، ومسقط 0.15%، فيما تراجعت بورصتا الكويت 0.59%، والبحرين 0.11%، وخارج منطقة الخليج قفز مؤشر بورصة مصر 1.26%.

السعودية

وارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.06% ليغلق عند 10839 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات ريال.

وتصدر سهم شمس ارتفاعات السوق بنسبة 10% عند 1.03 ريال، وارتفعت أسهم أكوا باور بنسبة 3% عند 220.10 ريالاً، ومصرف الراجحي عند 95.15 ريالاً بنسبة 1%، وأديس بنسبة 5% عند 13.14 ريالاً. في المقابل تراجعت أسهم أرامكو السعودية بأقل من 1 % عند 23.91 ريالاً، والأهلي السعودي عند 36.26 ريالاً بنسبة 3%)، في حين تصدر سهم نايس ون تراجعات السوق بنسبة 10% عند 26.74 ريالاً.

وانخفضت أسهم هرفي للأغذية، والوطنية للتأمين، والدرع العربي، والاتحاد للتأمين، والمطاحن الحديثة، والمطاحن الأولى، والنهدي، وتهامة، ولوبريف بنسب تراوحت بين 3 و6%.

مصر

وصعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وبلغت قيمة التداول 4.2 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.428 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.26%، ليغلق عند مستوى 34704 نقاط، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.06%، ليغلق عند مستوى 42633 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.25%، ليغلق عند مستوى 15586 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.64%، ليغلق عند مستوى 3754 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.82%، ليغلق عند مستوى 10396 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.72%، ليغلق عند مستوى 13999 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.10%، ليغلق عند مستوى 3549 نقطة.

الأردن

وأغلق المؤشر العام لأسهم الأردن منخفضاً 0.45% إلى 2891.09 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 13.4 مليون دينار، مقارنة مع 9.9 ملايين في الجلسة السابقة.

وواصلت البورصة الأردنية انخفاضها للجلسة الثانية على التوالي، بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية مثل مناجم الفوسفات وسط سيولة جيدة.

وانخفض سهم البوتاس العربية 1.55 % إلى 32.49 ديناراً، وسهم البنك العربي 0.52 % إلى 5.72 دنانير، وسهم مناجم الفوسفات 1.47 % إلى 18.72 ديناراً، فيما ارتفع سهم مصفاة البترول 0.95 % إلى 5.3 دنانير.