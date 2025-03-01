31.5 مليار درهم مكاسب سوق دبي منذ بداية العام

حقق سوق دبي المالي أداء قوياً منذ بداية عام 2025، ليأتي ضمن الأفضل على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني والمكاسب القوية للأسهم القيادية المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المؤسسات والمستثمرين الدوليين، إلى جانب إعلان الأرباح القياسية للشركات والبنوك عن عام 2024.

وأظهر رصد «البيان»، صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.08% منذ بداية عام 2025، ليقفز من مستوى 5158.67 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي وصولاً إلى 5317.63 نقطة في آخر جلسات فبراير، ليربح رأسماله السوقي نحو 31.5 مليار درهم. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 906.9 مليارات درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 938.4 مليار درهم بآخر جلسات نوفمبر 2025.

وتلقى سوق دبي المالي دعماً رئيسياً من الأسهم القيادية في قطاعي العقارات والبنوك ذي الثقل الأكبر في وزن المؤشر بعد إعلانها عن نتائج قياسية خلال عام 2024.

ومنذ بداية عام 2025، ارتفعت بورصة الكويت 10.9%، وسوق دبي 3.08%، وسوق أبوظبي 1.55%، والسعودية 0.29%، مقابل تراجع بورصات البحرين 1.3%، ومسقط 3.15%، وقطر 1.2%.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.55% منذ بداية تداولات العام الجاري ليغلق عند مستوى 9564.62 نقطة.