تحرك أفقي لمعظم البورصات العربية في آخر أسابيع فبراير

محمد أبوزيد ومحمد فرج

سيطر «اللون الأحمر» على تعاملات معظم البورصات العربية في الأسبوع الأخير من شهر فبراير، في الوقت الذي تستمر فيه الأسواق في محاولة استيعاب المتغيرات الاقتصادية العالمية.

فيما يبقى المستثمرون متيقظين لمواكبة أي إشارات جديدة قد تؤثر على مسار الأسهم والمؤشرات، مع ترقب للمرحلة المقبلة وما قد تحمله من تطورات على الصعيدين المالي والاقتصادي محلياً ودولياً.

في أسبوع تداول قصير بسبب الإجازات، لم تستطع المؤشرات الكويتية المحافظة على سلسلة المكاسب المستمرة لمدة خمسة أسابيع، لتُنهي الأسبوع بمحصلة حمراء. كما تراجع المؤشر السعودي ومؤشر بورصتي قطر ومسقط، في الوقت الذي خالف فيه مؤشر بورصة البحرين العام الاتجاه مرتفعاً.

أسواق الإمارات

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع ناهزت 22.3 مليار درهم، موزعة بواقع 17.8 مليار درهم في سوق أبوظبي، و4.5 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 6.3 مليارات سهم، عبر تنفيذ أكثر من 200.3 ألف صفقة.

سوق دبي

وفي أسبوع، سجل مؤشر سوق دبي تراجعاً بـ0.78 %، وتصدر سهم «دبي للتأمين» ارتفاعات أسهم دبي ليقفز 11.2 %، وارتفعت أسهم مصرف السلام السودان 8.7 %، والوطنية الدولية القابضة 6.55 %، والإمارات دبي الوطني 5.7 %، والخليج للملاحة 3.97 %.

في المقابل، تراجعت أسهم بي إتش إم كابيتال 9.3 %، والوطنية للتأمينات العامة 8.4 %، وسالك 7.7 %، والاستشارات المالية الدولية 6.4 %، وتبريد 4.8 %، ووطنية إنترناشيونال 4.3 %.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9564.62 نقطة متراجعاً 0.56 % في أسبوع.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم الوثبة الوطنية للتأمين 32 %، وحياة للتأمين 16.4 %، والإمارات للتأمين 13.6 %، وأسمنت الفجيرة 5.1 %، وريسبونس بلس القابضة 4.8 %، والخليج الاستثمارية 4.9 %.

في المقابل، انخفضت أسهم غذاء القابضة 10.7 %، والصير للمعدات 8.5 %، والخليج للمشاريع الطبية 7.8 %، وأمريكانا للمطاعم 7.3 %، وأدنوك للغاز 6.65 %.

السعودية

وبعد استقراره النسبي الأسبوع الماضي، أنهى المؤشر السعودي تعاملات الأسبوع عند مستوى 12,111.90 نقطة، وبما يشكل تراجعاً بنحو 2.24 %، مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 12,388.15 نقطة.

كذلك تراجعت القيمة السوقية إلى 10.002 تريليونات ريال سعودي، مقارنة مع 10.239 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع الثالث من شهر فبراير.

أما بالنسبة لإجمالي قيم التداول خلال الأسبوع فقد سجلت 26.477 مليار ريال، مقارنة مع نحو 27.143 مليار ريال في الأسبوع السابق. وسجلت كميات التداول 994.535 مليون سهم، بتراجع من 1.135 مليار سهم، وعبر 1,800,087 صفقة.

تصدرت أسهم «جمجوم فارما» قائمة الأكثر ربحية بارتفع 5.84 %، تلتها «أنابيب الشرق» بارتفاع 5.01 %، ثم «لومي» مرتفعة بـ 4.53%، و«الأندلس» بنسبة 4.48 %، ثم «الخريف» بنمو 4.35 %. بينما جاءت أسهم «الخزف السعودي» على رأس قائمة الأكثر خسارة هذا الأسبوع بتراجع 17.47 %، تلتها «ملاذ للتأمين» بخسارة 14.07 %، ثم «أنعام القابضة» بنسبة 11.83 %، و«المتقدمة» بتراجع 10.37 %، و«كيمانول» بخسارة 8.94 %.

ومن حيث الأكثر نشاطاً حسب الكمية، تصدر أسهم كل من الباحة وزين السعودية وأرامكو وأمريكانا وشمس. بينما تصدرت أسهم كل من الراجحي وأرامكو واس تي سي والأهلي وسابك، قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة.

بورصة قطر

وأغلق مؤشر بورصة قطر بنهاية تعاملات الأسبوع الأخير من شهر فبراير عند مستوى 10,445.69 نقطة، وذلك مقابل مستوى 10,654.4 نقاط الأسبوع الماضي، وبما يمثل تراجعاً بنحو 1.96 %.

بلغت رسملة السوق بنهاية التعاملات 613.439 مليار ريال قطري (مقابل نحو 623.84 مليار ريال الأسبوع الماضي). وبلغت قيم التداول خلال الأسبوع 2.714 مليار ريال ، وحجم التداول 939,836,898 سهماً، عبر 85,697 صفقة.

تصدرت أسهم «شركة الضمان للتأمين الإسلامي» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو 4.11 %، تلتها «استثمار القابضة» بارتفاع 3.4 %، ثم بنمو 2.1 % جاءت أسهم شركة «ميزة كيو إس تي بي»، تلتها «أعمال» بارتفاع 1 % تقريباً، و«قطر لنقل الغاز المحدود» بارتفاع 0.94 %. بينما تصدرت «القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين» قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع بلغت نسبته 8.19 %، ثم «الوطنية للإجارة» بانخفاض 6.62 %، و«البنك الأهلي» بانخفاض 6.54 %، ثم «قطر لصناعة الألمنيوم» بتراجع 6.04 %، و«بنك الدوحة» بنحو 5.5 %.

الكويت

في أسبوع قصير، كسرت المؤشرات الكويتية سلسلة ارتفاعاتها الأسبوعية، ليتراجع مؤشر السوق العام بنحو 0.21 %، منهياً التعاملات عند مستوى 8.101.19 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 8.142.94 نقطة.

كما بلغت رسملة السوق 48.948 مليار دينار كويتي، مقارنة مع 48.195 مليار دينار كويتي خلال تعاملات الأسبوع الماضي. وبلغ حجم التداول 854.35 مليون سهم، بقيمة تداول 247.65 مليون دينار، من خلال 41.263 صفقة.

جاءت «الأنظمة» في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنحو 12.39 %، تلتها أسهم «الغانم» بارتفاع 10.94 %، ثم «فنادق» بنمو 5.95 %، ثم «يوباك» بارتفاع 5.65 %، و«كويتية» بارتفاع 4.23 %.

بينما جاءت أسهم «أولى وقود» في صدارة الأسهم الأكثر انخفاضاً بتراجع 39.33 %، ثم السور بانخفاض 24.69 %، وربة كبيتل بتراجع 12.01 % ويونيكاب بانخفاض 10.77 %، ومشاعر بتراجع 7.32 %.

أما مؤشر السوق الأول، فقد أنهى تعاملات الأسبوع المختصر عند مستوى 8,693.06 نقاط، مقارنة مع مستوى 8,711.36 نقطة الأسبوع الماضي، وبانخفاض بنحو 0.2 %. كذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي إلى مستوى 7,334.85 نقطة، مقارنة مع إغلاقه الأسبوع الماضي عند 7,477.56 نقطة، وبتراجع 1.9 %.

بورصة مسقط

وتراجع مؤشر بورصة مسقط 0.18 % في الأسبوع المنتهي في 27 فبراير، ليغلق عند مستوى 4438.86 نقطة، مقارنة مع 4443.87 نقطة. وشهد إجمالي الأوراق المالية المتداولة المتداولة ارتفاعاً بنسبة 67.68 % خلال الأسبوع، عند 103.277 ملايين ورقة مالية، مقارنة مع 61.591 مليون ورقة مالية. فيما تراجع إجمالي قيم التداول بنسبة 13.84 %، لتصل إلى 17.759 مليون ريال، مقارنة مع 20.613 مليون ريال، عبر 4416 صفقة في الأسبوع المنتهي في 27 فبراير.

تصدرت «سندات العمانية للتمويل 2023» قائمة أكثر خمس أوراق مالية ارتفاعاً (من حيث نسبة تغير سعر السهم) بارتفاع 23.08 %، تلتها «أسمنت عمان» بارتفاع 19.76 %، ثم «الأنوار لبلاط السيراميك» بنمو 14.81 %، و«سندات العمانية للتمويل - مجانية 2022» بارتفاع 10 %.

على الجانب الآخر، تصدر «الأنوار للاستثمار» قائمة أكثر خمس أوراق مالية انخفاضاً بتراجع 98.48 %، تليها «تكافل عمان للتأمين» بخسارة 8.16 %، ثم «العمانية للاتصالات» بانخفاض 4.42 %، و«مسقط للتمويل» بتراجع 4.08 %، و«صناعة الكابلات العمانية» بتراجع 3.95 %.

مؤشر البحرين يخالف الاتجاه

وخالف مؤشر البحرين العام اتجاه معظم الأسواق الخليجية، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.04 %، لينهي تعاملات الأسبوع الأخير من شهر فبراير عند مستوى 1,960.23 نقطة.

كذلك كما سجل مؤشر البحرين الإسلامي مكاسب أكبر بنسبة 3.24 %، مغلقاً عند 815.91 نقطة. وبلغ إجمالي كمية التداولات 9.169.167 سهم، كما بلغ إجمالي القيمة المتداولة 2.403.152 ديناراً بحرينياً.

وتصدرت أسهم «سوليدرتي البحرين» قائمة الرابحين هذا الأسبوع بارتفاع 14.08%، تلتها أسهم «شركة البحرين لمواقف السيارات» بارتفاع 10 %، ثم «إي بي إم تيرمينالز البحرين» بنمو 7.12 %. بينما تصدرت «زين البحرين» قائمة الخاسرين هذا الأسبوع بتراجع 4.17 %، ثم «مجموعة مطاعم الأبراج» بانخفاض 1.28 %، و«بنك البحرين والكويت» بخسارة 1.01 %.

بورصة مصر تنخفض

وفي مصر، تراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.98 % مُنهياً التعاملات عند مستوى 30610.44 نقطة. بينما سجل مؤشر «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان» للأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعاً بنسبة 0.25 %، بعد أن أنهى تعاملات الأسبوع عند 8635.92 نقطة. وفيما يتعلق بمؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» فقد سجل ارتفاعاً بنحو بنسبة 0.30 % مغلقاً عند مستوى 11910.97 نقطة.

بينما سجل «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» انخفاضاً بنسبة 0.46 % بعد أن أغلق عند 38272.85 نقطة بنهاية الأسبوع الأخير من فبراير. سجل رأس المال السوقي 2.269 تريليون جنيه بزيادة 2.9 مليار جنيه، كما ارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي إلى 1.263 تريليون جنيه، من 1.262 تريليون جنيه.

وفيما يتعلق بقيم وأحجام التداول، بلغ إجمالي قيمة التداول 464.8 مليار جنيه خلال الأسبوع، وبلغت كمية التداول حوالي 7.526 مليارات ورقة، عبر 462 ألف عملية.