المؤشر الأوروبي يحقق مكاسب للأسبوع العاشر و«وول ستريت» تتجه نحو إغلاق أسوأ شهر لها منذ أبريل 2024



حقق المؤشر الأوروبي الرئيسي الجمعة مكاسب للأسبوع العاشر على التوالي ليواصل مسيرة صعود قوية خلال العام الجديد رغم اهتزاز ثقة الأسواق قبل نهاية الأسبوع وسط تهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية.

ولم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنهاية الجلسة.

وقاد المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا الانخفاض بخسارة بلغت 1.5 % بعد عمليات بيع لأسهم شركة إنفيديا الأمريكية أمس الخميس بعد إعلان نتائج أعمالها.

وانخفض سهم شركة تصنيع معدات الرقائق إيه.إس.إم.إل بما يعادل 2.9 بالمئة.

وهبط المؤشر الفرعي لأسهم شركات التعدين 0.7 % بفعل انخفاض أسعار الذهب والنحاس.

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 % على الواردات الصينية مما أدى إلى تراجع أسهم شركات السلع الفاخرة. ومع ذلك، أغلقت أسهم إل.في.إم.إتش وكريستيان ديور وكيرينج عند مستويات أفضل بكثير من أدنى مستوياتها خلال الجلسة.

وصعد المؤشر الأوروبي في وقت سابق من الأسبوع بفضل نتائج أعمال إيجابية وتفاؤل بشأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسهم الصناعات الدفاعية الألمانية وسط آمال في زيادة الإنفاق الدفاعي في ظل الحكومة المقبلة.

وتصدرت مجموعة المدفوعات الإيطالية نيكسي المؤشر الأوروبي بمكاسب بلغت تسعة بالمئة بعد أن سجلت ارتفاعاً في الأرباح الأساسية لعام 2024.

واتجهت بورصة وول ستريت نحو إغلاق أسوأ شهر لها منذ أبريل 2024 بعد صدور تقرير اقتصادي سلط الضوء على اتجاهات مشجعة وأخرى محبطة.

وكان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستقر بشكل أساسي في تعاملات الجمعة. وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 120 نقطة بنسبة 0.2 %، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.18 %.

وظلت عوائد سندات الخزانة مستقرة نسبياً بعد تقرير أفاد بأن التضخم تباطأ قليلاً الشهر الماضي وتحرك تقريباً كما توقع خبراء الاقتصاد، في إشارة مشجعة للأسواق.

لكن التقرير أشار أيضاً إلى أن المستهلكين في الولايات المتحدة خفضوا إنفاقهم، وهو ما قد يكون إشارة أكثر خطورة، خاصة في ظل قلق المستهلكين المسبق بشأن الرسوم الجمركية.