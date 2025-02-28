خطة ترامب للرسوم الجمركية تهوي بالأسهم الأوروبية





واصلت الأسهم الأوروبية انخفاضها الجمعة وسط تأثر المعنويات بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرسوم الجمركية التي اقترحها على السلع المكسيكية والكندية ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.34 %، متأثراً بخسائر أوسع نطاقاً بقيادة مؤشر قطاع الموارد الأساسية الذي تراجع اثنين في المئة جراء ضغوط تتعرض لها أسعار المعادن بسبب خطط الرسوم الجمركية الوشيكة التي أعلنتها الولايات المتحدة.

وتعهد ترامب أيضاً بفرض رسوم جمركية جديدة 10 % على الواردات الصينية، لتضاف إلى الرسوم الجمركية البالغة 10 % أيضاً التي فرضها بالفعل في الرابع من فبراير.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا 1.9 % بعد عمليات بيع مكثفة لأسهم شركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في وول ستريت بعد نتائج فشلت في نيل رضا المستثمرين.

كما هبطت أسهم شركات تصنيع السيارات واحداً بالمئة لتواصل التراجع الذي بدأته في الجلسة السابقة عندما فرض ترامب رسوماً جمركية مضادة بنسبة 25 % على السيارات وغيرها من السلع الأوروبية.

وهوى سهم فاليو 8.1 % بعد أن أعلنت شركة توريد قطع غيار السيارات عن نتائجها السنوية. وقال الرئيس التنفيذي كريستوف بيريه إنه يتوقع تأثيراً طفيفاً على الأرباح من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألمنيوم.

وربح سهم هولسيم 1.5 % بعد أن أعلنت شركة مواد البناء عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الرابع.