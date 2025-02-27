تباين أداء الأسهم الأمريكية وانخفاض الأوروبية وصعود اليابانية

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في وول ستريت الخميس، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ستستمر كما هو مخطط لها، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الإضافية على الصين. وانخفض مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.3 %، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنحو 1 %. بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 134 نقطة، أو 0.4 %.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب، أن الرسوم الجمركية المقترحة بنسبة 25 % على المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من مارس بعد انتهاء فترة تعليقها لمدة شهر واحد، وقال إن الدولتين لم تنجحا بعد في الحد من تدفق المخدرات عبر الحدود بما يكفي. كما قال إن الصين، التي تواجه بالفعل رسوماً جمركية بنسبة 10 % من الولايات المتحدة، ستُفرض عليها تعرفة إضافية بنسبة 10 %.

من جانبه، أغلق المؤشر الأوروبي الرئيسي على انخفاض اليوم بعد بلوغه مستوى غير مسبوق في ختام التعاملات أمس، وقادت الانخفاض شركات صناعة السيارات مع تقييم المستثمرين لتداعيات رسوم جمركية أمريكية محتملة على الاتحاد الأوروبي.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بعد بلوغه مستوى غير مسبوق عند الإغلاق أمس الأربعاء. وتراجع المؤشر الفرعي لقطاع صناعة السيارات ومكوناتها في أوروبا بأكثر من 3.7 بالمئة مع هبوط سهم ستيلانتس 5.2 بالمئة وبي.إم.دبليو 3.8 بالمئة وبورشه 3.3 بالمئة.

وتكبد سهم فيراري أكبر خسارة بتراجعه 7.9 بالمئة بعد أن باعت إكسور حصة تبلغ نحو أربعة بالمئة في شركة صناعة السيارات الفاخرة مقابل ثلاثة مليارات يورو (3.14 مليارات دولار).

وقالت المفوضية الأوروبية إنها سترد «بحزم وعلى الفور على الحواجز غير المبررة أمام التجارة الحرة والعادلة»، وذلك رداً على رسوم جمركية تعهد بفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأغلقت معظم المؤشرات الفرعية لستوكس 600 على انخفاض، لكن مؤشر قطاع الطاقة صعد بفضل ارتفاع أسعار النفط.

وانخفضت معظم البورصات الأوروبية بنهاية جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر داكس الالماني بنسبة 0.35 %، ومشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.18 %، بينما صعد المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.3 بالمئة والمؤشر الأيرلندي الرئيسي 0.4 بالمئة.

وتباين أداء معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، حيث صعد مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني بنسبة 0.30 % ليصل إلى 38198.96 نقطة، فيما هبط مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.8 % ليصل إلى 23618.74 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3364.05 نقطة.