40.7 مليار درهم أرباح 15 بنكاً وطنياً بالنصف الأول من العام

ارتفع صافي أرباح 15 بنكاً وطنياً مدرجة في أسواق المال المحلية على أساس سنوي بنسبة 6.54 % خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة.

وأظهر رصد لـ«البيان» استناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025 وصلت إلى 40.7 مليار درهم مقابل نحو 38.2 مليار درهم الفترة نفسها من العام الماضي 2024، بزيادة تعادل 2.5 مليار درهم.

ووصلت أرباح 10 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 22.7 مليار درهم بزيادة بمقدار 21.4 % مقارنة بنحو 18.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت أرباح 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 17.95 مليار درهم خلال 6 أشهر، مقابل 19.5 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2024.

النصيب الأكبر

واستحوذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل أرباحاً صافية بقيمة 12.53 مليار درهم (شاملة أرباح الإمارات الإسلامي) خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت أرباحه قبل الضريبة 15.4 مليار درهم، وارتفعت إيراداته بنسبة 12 % لتصل إلى 23.9 مليار درهم.

وجاء بنك «أبوظبي الأول» في المرتبة الثانية مع تحقيقه أرباحاً صافية بنحو 10.65 مليارات درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع 26.3 %، كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 29 % لتصل إلى 12.83 مليار درهم خلال النصف الأول، مدفوعة بارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 16 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 18.31 مليار درهم.

وحل «أبوظبي التجاري» في المركز الثالث بعد تحقيقه نمواً في صافي الأرباح على أساس سنوي بنسبة 12.6 % لتصل إلى 5 مليارات درهم، وحقق «أبوظبي الإسلامي»، صافي أرباح بقيمة 3.49 مليارات درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وسجلت الأرباح الصافية لبنك «المشرق» إلى 3.47 مليارات درهم خلال الستة شهور الأولى المنتهية في 30 يونيو 2025.

ونجح «الإمارات الإسلامي» في تحقيق أرباح قياسية 1.86 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بارتفاع 12 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما حقق البنك أرباحاً قياسية قبل احتساب الضريبة بلغت 2.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، ما يعكس زخم النمو القوي.

وحقق بنك دبي التجاري صافي أرباح بعد الضريبة 1.69 مليار درهم، بنمو 16.7 %، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق، وسجل البنك صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 1.86 مليار درهم، بزيادة قدرها 16.7 % مقارنة بالنصف المماثل من العام الماضي.

وأعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن صافي الربح بعد الضريبة 1.37 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 26.1 %، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، كما بلغ الربح بعد الضريبة للربع الثاني من العام الجاري 669 مليون درهم، بزيادة قدرها 22 % على أساس سنوي.

وارتفع صافي أرباح «الشارقة الإسلامي» بنسبة 24.8 % إلى 697.2 مليون درهم في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

ونمت الأرباح الصافية لـ«الفجيرة الوطني» بنسبة 41.8% لتصل إلى 625.4 مليون درهم عن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقابل 441.15 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.

وزادت أرباح «بنك أم القيوين الوطني» إلى 313.76 مليون درهم خلال الستة شهور الأولى 2025، مقارنة بأرباح قدرها 285.36 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بنسبة 9.95 %، فيما سجل بنك الشارقة أرباحاً صافية بلغت 268.3 مليون درهم، بارتفاع نسبته 57 % على أساس سنوي، مقارنة بـ171 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ صافي أرباح مصرف عجمان بعد احتساب الضريبة بنحو 245 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري بنمو 13.7 % عن الفترة المقابلة من العام الماضي والتي بلغت أرباحها 215.56 مليون درهم، فيما نجح البنك العربي المتحد في تحقيق 207.74 ملايين درهم صافي أرباح خلال الستة أشهر الأولي من العام الجاري بالمقارنة مع 138.5 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي، بنمو 50 %، وسجل البنك التجاري الدولي صافي أرباح بقيمة 84.2 مليون درهم، في حين ارتفع صافي أرباح البنك قبل الضريبة خلال النصف الأول من العام الجاري 4 % على أساس سنوي إلى 93 مليون درهم مقارنة بـ 90 مليون درهم في النصف الأول من 2024.