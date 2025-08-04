إعلان نتائج 23 شركة مدرجة بالإمارات خلال الأسبوع الجاري

تستكمل أسواق الأسهم المحلية الإعلان عن نتائج الشركات المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، عن فترة الـ 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025.

ومن المقرر أن تقوم أكثر من 23 شركة بإعلان النتائج المالية خلال الأسبوع، الذي ينتهي في 8 أغسطس.

وستناقش اجتماعات مجالس الإدارة لهذه الشركات، على مدار الأسبوع الجاري، بشكل رئيس، البيانات المالية لفترة الـ 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو.

وتتضمن قائمة أبرز الشركات التي ستعلن عن نتائجها المالية هذا الأسبوع «دبي للاستثمار، وإمباور، ودبي الإسلامي، وإعمار العقارية، وإعمار للتطوير، وتكافل الإمارات، وباركن، وديوا، والعالمية القابضة، وأدنوك للغاز، وأدنوك للتوزيع».

وقال فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، إن المؤشر العام لسوق دبي المالي شهد عمليات جني أرباح خلال الأسبوع الماضي، عقب بلوغه مستويات لم يسجلها منذ منتصف عام 2008.

في المقابل، سجّل قطاعا السلع الاستهلاكية الأساسية والصناعة أداءً إيجابياً، مرتفعين بنسبة 3.47 % و1.16 % على التوالي، ما يعكس ميلاً واضحاً نحو تفادي المخاطر في السوق. وتوقع أن يعيد مؤشر سوق دبي اختبار اختراقه لمستويات 6120 نقطة، خلال الأسبوع الجاري، ما يعزز الاتجاه الصاعد.

وأضاف: «شهد المؤشر العام لسوق أبوظبي عمليات جني أرباح، بعد وصوله إلى أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً، حيث تراجع بنسبة 0.23 %، ليغلق عند 10.316.65 نقطة، بنهاية الأسبوع الماضي.

وكان الأداء إيجابياً فقط في قطاعات الطاقة والصناعة والاتصالات».

أبرز أحداث الأسبوع:

الاثنين

«دبي للاستثمار»: مناقشة البيانات المالية لفترة 6 أشهر.

«الرمز كوربوريشن»: بحث البيانات المالية للربع الثاني.

«إمباور»: بحث البيانات المالية لفترة 6 أشهر.

«أورينت تكافل»: مناقشة البيانات المالية للربع الثاني لـ 2025.

«دو»: أحقية أرباح نقدية بواقع 24 فلساً للسهم عن النصف الأول.

«العربي المتحد»: الموافقة على مختلف القرارات المتعلقة بزيادة رأس المال.

«العالمية القابضة»: مناقشة البيانات المالية للربع الثاني لـ 2025.

«أسمنت الخليج»: مناقشة البيانات المالية لفترة 6 أشهر.

الثلاثاء

«تيكوم»: اجتماع للمحللين لمناقشة البيانات المالية للنصف الأول.

«دبي الإسلامي»: مناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025.

«الصناعات الوطنية» مناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025.

«العربي المتحد»: موعد التخصيص النهائي لحقوق الأولوية ورد الفائض.

«أدنوك للغاز»: استعراض البيانات المالية للربع الثاني لـ 2025.

الأربعاء

«إعمار العقارية»: إعلان البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025.

«إعمار للتطوير»: إعلان البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025.

«دبي الإسلامي»: عقد اجتماع للمحللين لمناقشة البيانات المالية.

«وطنية»: أحقية أسهم منحة 6 % عن العام المالي 2024.

«تكافل الإمارات»: مناقشة البيانات المالية للربع الثاني لـ 2025.

«أورينت للتأمين»: مناقشة البيانات المالية للربع الثاني لـ 2025.

«الفجيرة الوطنية للتأمين»: مناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025.

«سبيس 42»: بحث البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025.

«برجيل القابضة» مناقشة البيانات المالية للربع الثاني لـ 2025.

«أدنوك للتوزيع» مناقشة البيانات المالية للربع الثاني لـ 2025.

«أغذية»: بحث البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025.

الخميس

«سبينس»: عقد اجتماع للمحللين لمناقشة البيانات المالية للنصف الأول.

«بي إتش إم كابيتال»: مناقشة البيانات المالية للنصف الأول لـ 2025.

«باركن»: مناقشة البيانات المالية لفترة 3 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025.

«تاكسي دبي»: أحقية أرباح نقدية بواقع 6.43 فلوس للسهم عن النصف الأول.

«الفجيرة لصناعات البناء»: مناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025.

الجمعة

«ديوا»: مناقشة البيانات المالية للربع الثاني لـ 2025.

«أدنوك للحفر»: أحقية أرباح نقدية بواقع 4.97 فلوس للسهم عن الربع الثاني 2025.