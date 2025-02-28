سوق دبي عند أعلى مستوى في أسبوع بمكاسب 1.6 مليار درهم

واصل سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.17% أو ما يعادل 9.12 نقاط، مسجلاً 5361.1 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أسبوع، ليربح السوق نحو 1.6 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي المالية والعقارات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 943.76 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 945.33 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وعزز سهم «الاتحاد العقارية» ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 3.32% عند 0.498 درهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2018.

وقاد سهم «مصرف السلام السودان» ارتفاعات 16 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 13.02% ليغلق عند 0.755 درهم، في حين استحوذ سهما «إعمار» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 272.2 مليون درهم بما يعادل 44.3% من سيولة سوق دبي الإجمالية البالغة 613.8 مليون درهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «شعاع كابيتال» 2.25%، «طلبات» 1.9%، «الإمارات دبي الوطني» 1.85%، و«دبي الإسلامي» 0.79%، و«إعمار للتطوير» 0.77%.

وأقفل سهم إعمار العقارية منخفضاً بنسبة 0.4% عند 13.90 درهماً، وارتفع سهم دريك آند سكل بنسبة 0.3% عند 0.343 درهم، بينما ارتفع سهم شعاع كابيتال بنسبة 2.3% عند 0.227 درهم.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 25.9 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 279.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 253.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9612.67 نقطة متراجعاً 0.31% في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 163.15 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 163 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 90.6 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الخليج 8.2%، ورأس الخيمة للأسمنت 4.46%، والخليج اﻻستثمارية 4.45%، وأبوظبي الإسلامي 0.83%. وأقفل سهم فينكس مرتفعاً بنسبة 1.94% عند 1.07 درهم. وانخفض سهم ملتيبلاي بنحو 2.6% عند 1.89 درهم، بينما انخفض سهم أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 1.7% عند 0.570 درهم، بينما انخفض سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 2.1% عند 1.37 درهم.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.75 مليار درهم، موزعة بواقع 1.14 مليار درهم في سوق أبوظبي، و613.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 517.5 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 39.9 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجع «تاسي» السعودي 0.99%، وقطر 0.50%، وصعد مسقط 0.46%، والكويت 0.03%، والبحرين 0.08%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.07%.

السعودية

تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.99% ليغلق عند 12112 نقطة، وبتداولات بلغت 8.3 مليارات ريال. وانخفض سهما سابك، وأكوا باور بنسبة 3% عند 62 ريالاً، و371.60 ريالاً على التوالي، وتراجعت أسهم باتك، وزين السعودية، والمجموعة السعودية، ومهارة، وحلواني إخوان، والكيميائية، ومجموعة صافولا، والدريس بنسب تراوحت بين 3 و5%. في المقابل، ارتفع سهم التعاونية بنسبة 2% عند 144.60 ريالاً، عقب إعلان النتائج المالية للربع الرابع 2024.

مصر

انخفض مؤشر «إيجي إكس 30» هامشياً بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 30610 نقاط، وأعلنت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة أمس، وهي: «برايم القابضة للاستثمارات المالية، والإسماعيلية الجديدة لتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، وبريميم هيلثكير جروب، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية».