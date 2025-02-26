ارتفاع المعنويات يصعد بالأوروبية.. وأداء متباين لـ «وول ستريت»



تباين أداء المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت»، حيث يترقب المستثمرون نتائج أعمال «إنفيديا» للخروج بمؤشرات على اتجاه الطلب على الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن التقدم المحرز في مقترح لخفض الضرائب أمام الكونجرس. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.35 %، كما انخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بواقع 0.02 %، فيما صعد مؤشر «ناسداك» المجمع 0.07 %.

كما ارتفعت الأسهم الأوروبية مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق مع ارتفاع المعنويات بالسوق بفضل اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا على بنود اتفاقية مهمة تتعلق بالمعادن. وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.99 %، كذلك ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.71 %، وزاد مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.72 %، وصعد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1.15 %.

وسجلت أغلب المؤشرات الفرعية التابعة للمؤشر «ستوكس 600» مكاسب بقيادة قطاع الموارد الأساسية الذي صعد 1.5 %. وقفز سهم شركة أنهايزر بوش إنبيف 7.4 % بعد أن أعلنت عن أرباح تشغيلية في الربع الرابع أعلى بكثير من توقعات المحللين. وأسهمت قفزة السهم في صعود مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات 1 %.

وانخفض سهم شركة ستيلانتس لصناعة السيارات 4 % بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض صافي الربح السنوي بواقع 70 %. وقالت الشركة إنها ستعود إلى نمو الإيرادات وتوليد النقد الإيجابي في عام 2025.

وتراجع سهم دويتشه تيليكوم 3.6 % بعد أن جاءت نتائجها السنوية وتوقعاتها لعام 2025 أقل قليلاً من توقعات المحللين.

في المقابل، هبط المؤشر «نيكاي» الياباني إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، وسط ارتفاع الين والمخاوف إزاء التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة، لكنه عوض بعض الخسائر عند الإغلاق مع سعي المستثمرين إلى إعادة شراء الأسهم بعد انخفاض سعرها. وأغلق مؤشر «نيكاي» منخفضاً 0.25 % وهو أدنى مستوى له منذ 25 أكتوبر. كما هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.3 %.