«إس آند بي» يتنفس من جديد.. والأسهم الأوروبية تحلق

تباينت الأسهم الأمريكية، أمس، مع تجنب المستثمرين المخاطرة بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة.

وخلال التداولات ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1 % أو 47 نقطة إلى 43573 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك بنسبة 0.35 % أو 63 نقطة إلى 19090 نقطة.

في حين كسر مؤشر «ستاندر آند بورز 500» (إس آند بي) سلسلة خسائر استمرت 4 جلسات وارتفع بنسبة 0.25 % إلى 5967 نقطة.

وارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 3.2 % إلى 130.66 دولاراً، وارتفع سهم «سوبر مايكرو كمبيوتر» بنسبة 18 % إلى 53.66 دولاراً، بعدما أصدرت الشركة نتائج أعمالها السنوية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو، فضلاً عن النتائج الفصلية للربعين الماليين الأول والثاني.

في حين يتجنب المستثمرين المخاطرة بعدما أصدر ترامب أمراً تنفيذياً لوزارة التجارة بإطلاق تحقيق بشأن واردات بلاده من النحاس، وما إذا كان يتعين فرض رسوم جمركية على المعدن الأحمر بزعم حماية الأمن القومي.

أوروبا

ارتفعت الأسهم الأوروبية مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع ارتفاع المعنويات بالسوق، بفضل اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا على بنود اتفاقية مهمة تتعلق بالمعادن.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.79 في المئة خلال التداولات، وتفوق مؤشر الأسهم القيادية في ألمانيا على أقرانه بعدما قفز 0.8 % .

كما ارتفع داكس الألماني 019 % وفايننشال تايمز البريطاني 0.75 % وكاك الفرنسي 1 % وفوتسي الإيطالي 0.99 %. وتنص مسودة اتفاقية المعادن، التي تشكل عنصراً محورياً في مساعي كييف، للفوز بدعم واشنطن لإنهاء الحرب مع روسيا بسرعة، على أن الولايات المتحدة تريد أن تكون أوكرانيا «حرة وذات سيادة وآمنة».

وسجلت أغلب المؤشرات الفرعية التابعة للمؤشر ستوكس 600 مكاسب، بقيادة قطاع الموارد الأساسية، الذي صعد 1.5 %.

وانخفض سهم شركة ستيلانتس لصناعة السيارات 4 % بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض صافي الربح السنوي بواقع 70 % ، وقالت الشركة إنها ستعود إلى نمو الإيرادات وتوليد النقد الإيجابي في عام 2025.

وتراجع سهم دويتشه تيليكوم 3.6 % بعد أن جاءت نتائجها السنوية وتوقعاتها لعام 2025 أقل قليلاً من توقعات المحللين.

اليابان

هبط المؤشر نيكاي الياباني إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، وسط ارتفاع الين والمخاوف إزاء التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة، لكنه عوض بعض الخسائر عند الإغلاق مع سعي المستثمرين إلى إعادة شراء الأسهم بعد انخفاض سعرها.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 0.25 % عند 38142.37 نقطة، بعد أن هبط إلى 37742.76 نقطة في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى له منذ 25 أكتوبر، كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3 % إلى 2716.4 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو للأوراق المالية: «تزايد الضبابية أضر بمعنويات المستثمرين.

السوق تشعر بالقلق إزاء آفاق الاقتصاد الأمريكي وتأثير خطط الرسوم الجمركية الأمريكية واتجاه الين».

وهوى سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 5.19 % ليشكل أكبر ضغط على المؤشر نيكاي، وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع التكنولوجيا 2.81 % ، بينما عكس سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق اتجاه الخسائر ليغلق مرتفعاً 0.78 %. وخسر سهم ميتسوبيشي 2.61 % بعد أن قفز 8.8 % في الجلسة السابقة، بعد أن قال المستثمر الملياردير وارن بافيت، إن من المرجح أن تزيد شركته العملاقة بيركشير هاثاواي حصصها في خمس شركات تجارة يابانية.وتراجع سهم ميتسوي اند كو 1.44 %.

وهبط مؤشر قطاع البنوك 1.67 % مع انخفاض العائدات على سندات الحكومة اليابانية.

وتراجعت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.07 و1.11 % على الترتيب. وقفز سهم فوروكاوا إلكتريك لصناعة كابلات نقل الطاقة 4.36 %، ليسجل أفضل أداء على المؤشر نيكاي.