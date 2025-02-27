«دويتشه بنك»: الأسهم الألمانية ستواصل صحوتها

أعلنت «دي دبليو إس»، ذراع إدارة الأصول التابعة لـ«دويتشه بنك»، أن الأسهم الألمانية من المرجح أن تستمر في الارتفاع بعد الانتخابات الأخيرة مع بقاء الأرباح قوية والتقييمات منخفضة.



وذكر ماركوس بوب، المدير المشارك للأسهم الأوروبية في الوحدة: «لا أرى أن نمو الأرباح سيتباطأ في أوروبا، وأن ألمانيا لديها مساحة أكبر للإنفاق المالي».

وعززت صناديق الأسهم الألمانية التابعة لوحدة «دي دبليو إس» من رهاناتها على الأسهم الصناعية وشركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية قبل الانتخابات.

وارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 14 % هذا العام، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق، بفضل رهان المستثمرين على الإنفاق الحكومي لإنعاش الاقتصاد، والابتعاد عن أسهم التكنولوجيا الأمريكية باهظة الثمن، ويقارن ذلك بـ 1.5 % لمؤشر «إس آند بي 500».

وقال بوب، الذي يشارك في إدارة خمسة صناديق بأصول تبلغ 11.4 مليار دولار: «قد يكون بعض التخفيض في البيروقراطية أكثر فائدة من الحوافز الضريبية قصيرة الأجل».