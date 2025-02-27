«ألفا داتا» تعلن سعر الطرح النهائي للسهم عند 1.5 درهم

أعلنت شركة ألفا داتا لحلول وخدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في دولة الإمارات، أمس، استكمال آلية البناء السعري وتحديد السعر النهائي الخاص بالطرح العام الأولي، وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح الأولي لشركة ألفا داتا عند 1.50 درهم للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، مما يرفع حصيلة عوائد الطرح إلى 600 مليون درهم.

ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية لشركة ألفا داتا عند الإدراج إلى حوالي 1.5 مليار درهم. وتتوقع المجموعة دفع توزيعات أرباح سنوية للمساهمين قدرها 130 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مما يعني أن عائد الأرباح السنوي وفقاً للسعر النهائي للسهم هو 8.7%.

واستقطب الطرح مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين، وتجاوز مستويات الاكتتاب برقم مزدوج يؤكّد مستوى الطلب الاستثنائي من قاعدة متنوعة من المستثمرين الفرصة الاستثمارية المجزية التي توفرها ألفا داتا للمستثمرين الذين يتطلعون ليكونوا جزءاً من قصة نجاحها وتطورها، وإلى المساهمة في الاقتصاد الرقمي. ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أو حوالي 11 مارس.