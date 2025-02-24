«وول ستريت» تترقب انتعاش نتائج الشركات الكبرى.. والأوروبية على تباين



تترقب مؤشرات الأسهم الأمريكية نتائج الشركات الكبرى، وخاصة «إنفيديا»، في الوقت الذي ارتفع فيه سهم «أبل» وسط تعاملات متقلبة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لهاتف «آيفون» عن خطة استثمار بقيمة 500 مليار دولار.

وشهدت بعض المؤشرات مثل «داو جونز» قفزة قوية بأكثر من 254 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.56 % مع تطلع المتداولين إلى التعافي من عمليات البيع بعد الانزلاق الذي شهدته مؤشرات «وول ستريت» أواخر الأسبوع الماضي. أما مؤشر «ستاندرد آند بورز» فقد صعد بنسبة 0.27%، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.12%.

ويتضمن الأسبوع الجاري قراءات رئيسية حول أرباح الشركات والاقتصاد، حيث ستمنح تقارير الأرباح المستثمرين إحساساً أفضل بكيفية أداء المستهلكين الأمريكيين. وقد يكون تقرير أرباح «إنفيديا» مساء الأربعاء أكثر تأثيراً، حيث لا تزال شركة صناعة الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من أكبر الأسهم من حيث القيمة السوقية. وسيكون هذا أول تقرير أرباح لشركة «إنفيديا» منذ ظهور نموذج «ديب سيك» الصيني الذي ألقى بظلال من الشك على استدامة تجارة الذكاء الاصطناعي.

وقالت لالي أكونر، محللة السوق العالمية في «إي تورو»: إنها بالتأكيد واحدة من أهم الأشياء التي ستنظر إليها الأسواق هذا الأسبوع. إنهم يريدون حقاً معرفة ما إذا كانت أخبار «ديب سيك» قوية من حيث تعطيل هوامش هذه الأنواع من الشركات في المستقبل.

ومن المتوقع أن يصدر يوم الجمعة المقبل قراءة شهر يناير لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

أما الأسهم الأوروبية فلم تشهد تغيراً يذكر، ففي الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر «داكس» الألماني مع ترحيب المتعاملين بفوز تكتل المعارضة المحافظ بقيادة فريدريش ميرتس في الانتخابات العامة الذي كان متوقعاً على نطاق واسع، نجد أن مؤشر «ستوكس 600» انخفض بواقع 0.08% بفعل تراجع أسهم الموارد الأساسية بسبب انخفاض أسعار المعادن.

وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.62% بدعم من شركات صناعة الأسلحة، في حين تراجع مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 0.01%، كذلك انخفض مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.78%.

وارتفعت أسهم شركات الصناعات الدفاعية «هينسولدت» و«راينميتال»، و«رينك» بين 1 % و2.8 % بعد فوز المحافظين. وبدد اليورو بعض مكاسبه المبكرة ليسجل في أحدث تداولات 1.0485 دولار.

على الناحية الأخرى، هوى سهم «سيمنس إنرجي» 11 %، وخسرت شركة تصنيع المعدات الكهربائية «شنايدر إلكتريك» 5%، وقفز سهم «سايبم» 3.8 % بعد أن قالت شركة الخدمات النفطية الإيطالية إنها ستندمج مع منافستها النرويجية «صب سي سيفن» في صفقة تقدر قيمتها بنحو 4.63 مليارات دولار.