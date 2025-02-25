«وول ستريت» تترقب بانتعاش نتائج الشركات الكبرى.. والأوروبية على تباين

تترقب مؤشرات الأسهم الأمريكية نتائج الشركات الكبرى، وخاصة «إنفيديا»، في الوقت الذي ارتفع فيه سهم «أبل» وسط تعاملات متقلبة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لهاتف «آيفون» عن خطة استثمار بقيمة 500 مليار دولار.

وشهدت بعض المؤشرات مثل «داو جونز» قفزة قوية بأكثر من 100 نقطة مع تطلع المتداولين إلى التعافي من عمليات البيع بعد الانزلاق الذي شهدته مؤشرات «وول ستريت» أواخر الأسبوع الماضي. أما مؤشر «ستاندرد آند بورز» فقد صعد بنسبة 0.06%، فيما تراجع مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.07%.

ويتضمن الأسبوع الجاري قراءات رئيسية حول أرباح الشركات والاقتصاد، حيث ستمنح تقارير الأرباح المستثمرين إحساساً أفضل بكيفية أداء المستهلكين الأمريكيين. وقد يكون تقرير أرباح «إنفيديا» مساء الأربعاء أكثر تأثيراً، حيث لا تزال شركة صناعة الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي واحدة من أكبر الأسهم من حيث القيمة السوقية. وسيكون هذا أول تقرير أرباح لشركة «إنفيديا» منذ ظهور نموذج «ديب سيك» الصيني والذي ألقى بظلال من الشك على استدامة تجارة الذكاء الاصطناعي.

أما الأسهم الأوروبية فلم تشهد تغيراً يذكر، ففي الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر «داكس» الألماني مع ترحيب المتعاملين بفوز تكتل المعارضة المحافظ بقيادة فريدريش ميرتس في الانتخابات العامة الذي كان متوقعاً على نطاق واسع، نجد أن مؤشر «ستوكس 600» انخفض بواقع 0.1 % بفعل تراجع أسهم الموارد الأساسية بسبب انخفاض أسعار المعادن.

وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.4 % بدعم من شركات صناعة الأسلحة، فيما تراجع مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 0.11 %، كذلك انخفض مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.54%. وارتفعت أسهم شركات الصناعات الدفاعية «هينسولدت» و«راينميتال» و«رينك» بين 1 % و2.8 % بعد فوز المحافظين.