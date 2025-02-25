سوق دبي يتماسك فوق 5330 نقطة بسيولة 623.9 مليون درهم

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.907 تريليونات درهم في ختام تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 2.968 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و938.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5330 نقطة، بدعم أسهم قطاع المرافق العامة، ليغلق مؤشر السوق عند 5334.87 نقطة، منخفضاً بـ0.45%، بسيولة 623.9 مليون درهم.

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على نحو 37% من سيولة سوق دبي الإجمالية بقيمة فاقت 230.6 مليون درهم.

وتصدر سهم «شعاع كابيتال» ارتفاعات 12 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 2.64%، وصعدت أسهم «الخليج للملاحة» 2.08%، و«بنك السلام - البحرين» 1.97%، و«دريك آند سكل» 1.75%، و«سوق دبي المالي» 1.4%، و«طلبات» 1.3% عند 1.59 درهم.

وأقفل سهم «إعمار العقارية» منخفضاً بنسبة 1.8 % عند 13.90 درهماً، كما انخفض سهم «إعمار للتطوير» بـ1.5 % عند 13.20 درهماً، بينما انخفض سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 1.7% عند 0.471 درهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 1.4 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 248 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 246.6 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9595.09 نقطة متراجعاً 0.24% خلال جلسة أمس.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 680.4 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 189.1 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 156.9 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم الوثبة الوطنية للتأمين 15%، وحياة للتأمين 7.14%، وبروج 2.75%، والخليج اﻻستثمارية 2.35%، بينما ارتفع سهم الدار العقارية بنسبة 1.7% عند 9.32 دراهم.

وأقفل سهم ملتيبلاي منخفضاً بنسبة 1% عند 1.95 درهم، وانخفض سهم لولو للتجزئة بنسبة 3.4% عند 1.40 درهم.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجع «تاسي» السعودي 0.55%، ومسقط 0.60%، بينما صعد الكويت 0.03%، وقطر 0.23%، والبحرين 0.33%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.27%.

السعودية

انخفض مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.55 % ليغلق عند 12319 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 7 مليارات ريال.

وتراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 2% عند 27.20 ريالاً، وهبط سهم نادك بنسبة 6 % عند 25.45 ريالاً، في المقابل صعد سهما أماك، وأديس القابضة، عند 63 ريالاً و17.80 ريالاً. وارتفع سهم لومي بنسبة 4 % عند 76.10 ريالاً، وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الرابع 2024 بنسبة 93% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.

مصر

أغلقت البورصة المصرية تعاملات أمس بتراجع للمؤشرات باستثناء صعود مؤشر «إيجي إكس 70» مدفوعاً بارتفاع أسهم الأسمنت، أبرزها العربية للأسمنت، وأسمنت سيناء، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وسط تداولات بلغت 3.6 مليارات جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 30925 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 38415 نقطة، وانخفض مؤشر«إيجى إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 13605 نقاط.