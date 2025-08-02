51918 حساباً جديداً للمستثمرين في سوق دبي خلال 7 أشهر

أضاف سوق دبي المالي نحو 52 ألف حساب جديد أول 7 أشهر من العام، بفضل تنوّع الخيارات الاستثمارية ومكاسب الشركات والمؤسسات القوية.

وأضافت شركات الوساطة 51 ألفاً و918 حساباً جديداً للمستثمرين من أول يناير حتى نهاية يوليو مقابل 56 ألفاً و345 حساباً بالفترة نفسها من 2024.

ووفق رصد لـ«البيان»، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 6889 حساباً في يناير، و6846 في فبراير، و5923 حساباً في مارس، و7384 في أبريل، و10745 في مايو، و6589 حساباً في يونيو، و7542 في يوليو الماضي، الذي سجلت الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً على أساس سنوي 36% مقارنة بنحو 5543 حساباً جديداً في يوليو 2024.

واستحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة أول 7 أشهر بواقع 21111 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» مع 8200 حساب، ثم «الرمز كابيتال» 5609 حسابات.

و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 5297 حساباً، وأضافت «المشرق للأوراق المالية» 2929 حساباً، و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 2364 حساباً، يليه «الدولية للأوراق المالية» 1917 حساباً.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي وعددها 27 شركة نحو 4.03 ملايين صفقة أول 7 أشهر على نحو 78.12 مليار سهم بقيمة 206.2 مليارات درهم. (دبي - محمد عباس)

206.2 مليارات درهم قيمة الصفقات المنفذة حتى نهاية يوليو